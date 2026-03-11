Torcida do Cruzeiro prepara provocação a Leonardo Jardim no Maracanã

O confronto do Cruzeiro contra o Flamengo nesta quarta-feira (11), as 21h30 (de Brasília), pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, promete clima quente também nas arquibancadas. Isso porque torcedores da Raposa planejam uma manifestação direcionada ao técnico Leonardo Jardim, atualmente no comando do time carioca. A partida ocorrerá no Maracanã, no Rio de Janeiro.

De acordo com informações da “Rádio Itatiaia”, integrantes de um grupo organizado de torcedores do Cruzeiro preparou cerca de mil notas falsas com a imagem do treinador português. A ideia é distribuir o material nas arquibancadas durante o duelo entre as equipes.

Os papéis trazem frases críticas direcionadas ao técnico, em tom de ironia e protesto. Entre as mensagens aparecem expressões que fazem referência à suposta quebra de promessa do treinador em relação ao clube mineiro. Além disso, o material também inclui elementos visuais ligados à trajetória pessoal de Jardim.

Promessa antiga motivou reação

A irritação de parte da torcida cruzeirense está relacionada a uma declaração feita pelo treinador em 2025, quando ainda comandava o clube mineiro. Na ocasião, Leonardo Jardim afirmou que, dentro do futebol brasileiro, trabalharia apenas no Cruzeiro.

Entretanto, a situação mudou poucos meses depois. No final da temporada de 2025, Jardim deixou o comando da Raposa alegando que precisava retornar a Portugal para resolver questões pessoais. A saída surpreendeu parte da torcida, que esperava continuidade no trabalho.

Mais tarde, recentemente, o treinador foi anunciado como novo comandante do Flamengo. Durante sua apresentação no clube carioca, Leonardo Jardim reconheceu que “talvez tenha se precipitado ao fazer aquela promessa sobre não treinar outro time no país”.

Assim, o reencontro entre Cruzeiro e Flamengo acaba ganhando um ingrediente extra fora das quatro linhas. Enquanto os times disputam pontos importantes no Brasileirão, a relação entre o treinador português e a torcida celeste deve ser um dos temas mais comentados da partida.

