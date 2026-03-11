Com ataque em má fase, Bruno Lopes integra primeiros treinos de Renato no Vasco

ASSINE JÁ!
A integração do jovem atacante Bruno Lopes é uma das principais mudanças nos treinamentos do Vasco desde o momento em que Renato Gaúcho assumiu o comando. Como o ataque está em má fase, a nova comissão técnica optou por observá-lo nas atividades e avaliará o seu aproveitamento no grupo principal.  

Inclusive, um dos principais desafios do novo treinador do Gigante da Colina será aprimorar o setor ofensivo. Inicialmente, o desafio será árduo, já que o clube de São Januário detém o ataque mais frágil entre os participantes do Brasileirão. Até aqui, em 13 partidas, são apenas 14 gols marcados. 

A equipe ainda tenta se adaptar à saída dos seus dois principais goleadores do elenco, os atacantes Rayan e Vegetti, vendidos ao Bournemouth, da Inglaterra, e ao Cerro Porteño, do Paraguai, respectivamente. Aliás, a negociação que envolveu a venda do ex-camisa 77 escancarou uma carência na parte ofensiva do elenco.  

Com isso, reforços como Brenner, Marino Hinestroza e Spinelli passaram a receber intensas cobranças da torcida para suprir as ausências. Entretanto, as três contratações ainda não deslancharam no Vasco ou deram respostas positivas. Eles continuam em fase de turbulenta ambientação.

A procura por opções e a má fase que o ataque do Cruz-Maltino vive podem abrir uma brecha para Bruno Lopes se consolidar como uma alternativa no banco do elenco profissional. O jovem atacante já estreou pelo profissional na temporada passada, quando atuou em cinco jogos do Campeonato Carioca, em 2025. Na oportunidade, Fábio Carille era o comandante, e o promissor atacante não chegou a marcar.

Vasco prepara promissor atacante para grande venda 

A propósito, Bruno Lopes é uma das promessas da base do clube de São Januário que geram maior expectativa entre os torcedores pelo seu talento. O prestígio interno que o jovem atacante tem no clube se comprovou com a sua extensão contratual no começo de 2026. A duração do novo vínculo passa a expirar somente em 2029 e as partes concordaram em incluir uma rescisão contratual avaliada em 60 milhões de euros (quase R$ 378 milhões). 

O jovem, aliás, caracteriza-se pela sua polivalência e sua força física, pois ele originalmente é um centroavante de origem, mas habitualmente atua pelos lados. Bruno espera integrar a lista de jogadores relacionados já na reestreia do técnico na área técnica. O duelo será entre o Gigante da Colina e o Palmeiras, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, em São Januário, nesta quinta-feira (12).

