Sem critérios fixos, Fifa decidirá quem herda vaga do Irã na Copa

A iminente desistência do Irã de disputar a Copa do Mundo de 2026 abriu uma brecha jurídica no regulamento da Fifa. O artigo sexto do documento oficial da competição não define um critério técnico ou geográfico para a substituição de seleções. Com isso, a entidade máxima do futebol tem o poder de decidir “a seu exclusivo critério” quem ocupará o lugar no Grupo G. O Iraque aparece como o favorito natural para o posto, pois já está na repescagem mundial e pertence à mesma federação continental dos iranianos.

Caso a Fifa opte por promover o Iraque diretamente, a mudança impactaria outros continentes. Bolívia e Suriname, que enfrentariam os iraquianos nos play-offs deste mês, ficariam a apenas um jogo de garantir a classificação. Outra possibilidade avaliada nos bastidores é a convocação dos Emirados Árabes Unidos. A seleção foi a próxima na fila das Eliminatórias da Ásia e poderia ser chamada para manter o equilíbrio técnico do torneio que acontece nos Estados Unidos, México e Canadá.

Decisão da Fifa deve priorizar logística e apelo comercial

A falta de uma regra automática permite que o presidente da Fifa, Gianni Infantino, tome uma decisão política para salvar o evento. A entidade pode organizar uma repescagem de última hora entre as seleções melhor ranqueadas que ficaram fora da Copa. Essa estratégia já foi utilizada no Mundial de Clubes do ano passado e agrada aos patrocinadores. No entanto, o tempo curto para a emissão de vistos e a logística de transporte nos Estados Unidos exige uma definição rápida por parte da cúpula da federação.

A expectativa é que a entidade anuncie o substituto assim que receber o documento formal de desistência do governo de Teerã nesta quarta (11). Enquanto isso, Bélgica, Egito e Nova Zelândia aguardam a definição do quarto adversário na fase de grupos. A tendência é que a vaga permaneça com uma seleção da Ásia para evitar protestos de federações vizinhas, mas o regulamento dá liberdade para que a Fifa escolha qualquer país filiado para completar a tabela do Mundial.

