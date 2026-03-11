Independiente Medellín x Juventud: onde asssitir, escalações e arbitragem

O último compromisso da terceira fase eliminatória da Libertadores acontece entre Independiente Medellín e Juventud. A partida decisiva será na Colômbia, na próxima quinta-feira (12), às 21h30 (de Brasília). Na ida, empate em 1 a 1 no Uruguai. Logo, quem vencer no tempo normal, avança para a fase de grupos do principal torneio de clubes na América do Sul.
Onde assistir
O jogo que ocorre no estádio Atanasio Girardot, em Medellín, vai ser transmitida, no Brasil, pelo serviço de streaming Paramount+.
Como chega o Juventud
Antes da busca por classificação em território hostil, a representação uruguaia conseguiu um grande feito no Apertura de seu país. Ao receber o Nacional, a equipe do Juventud fez 3 a 1 naquele que foi o primeiro triunfo em cinco rodadas disputadas. Não por acaso, os comandados de Sebastián Méndez estão em 12° lugar, com quatro pontos, apenas dois a mais do que o lanterna (Progreso).
Como chega o Independiente Medellín
O DIM teve a oportunidade de concentrar seus esforços em busca de disputar novamente a fase de grupos da Libertadores. Entre o primeiro e o segundo embate com o Juventud, o time dirigido por Alejandro Restrepo não teve compromissos oficiais.
INDEPENDIENTE MEDELLÍN x JUVENTUD
Libertadores – Terceira Fase (Jogo de Volta)
Data e hora: 12/03/2026 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)
Local: Atanasio Girardot, em Medellín (COL)
INDEPENDIENTE MEDELLÍN: Ichazo; Mena, Ortiz, Mantilla, Palacios e Fabra; Moreno, Loboa e Serna; Larrosa e Fydriszewski. Técnico: Alejandro Restrepo.
JUVENTUD: Sosa; Barrandeguy, Pernicone, Morosini, Alaniz e Larregui; Sánchez, Chagas e Más; Gonzalo Gómez e Ramiro Peralta. Técnico: Sebastián Méndez.
Árbitro: Juan Benítez (PAR)
Assistentes: Milciades Saldivar (PAR) e David Ojeda (PAR)
VAR: Ulises Mereles (PAR)
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.