Kings League Brasil começa 2026 com 12 patrocinadores e audiência em alta

A Kings League Brazil, o inovador torneio de futebol criado por Gerard Piqué, anunciou sua lista oficial de patrocinadores para o segundo split de 2026. O contínuo interesse de grandes marcas nacionais e internacionais demonstra a força e o apelo da liga, que combina esporte e entretenimento de uma forma única e atrativa para o público jovem.

Após um primeiro split de sucesso histórico, consolidado como o mais assistido de toda a história da Kings League no mundo, superando as edições da Espanha e das Américas, a liga se prepara para uma temporada ainda mais empolgante. Aliás, a competição registrou a

marca impressionante de 78,8 milhões de espectadores totais nas transmissões ao vivo. Assim, manteve uma média de 520.799 pessoas conectadas por rodada.

Estes números, que culminaram em uma final emocionante para mais de 40 mil pessoas no Allianz Parque, revolucionaram a maneira como o público consome esporte, estabelecendo a Kings League Brazil como uma plataforma estratégica para marcas que buscam se

conectar com uma nova geração engajada e com grande poder de consumo.

Novos patrocinadores na Kings League

Para o segundo split, a liga conta com uma gama diversificada de patrocinadores. Contudo, incluindo parceiros que renovaram sua confiança no projeto quanto novas marcas de peso que se juntam a esta jornada. Entre as empresas que apoiam a competição, estão gigantes dos setores de alimentos e bebidas, apostas esportivas, material esportivo e serviços financeiros.

A lista de patrocinadores inclui nomes como: Superbet / Trident / adidas / Fortnite / McDonald’s / Sadia / Red Bull / iFood / Visa /Netshoes / Bis / Wizard.

A chegada e renovação dessas marcas de prestígio sinalizam um novo capítulo dematuridade para a Kings League Brazil. Ao unir forças com líderes de mercado, a Liga garante a estrutura necessária para continuar inovando em formato e alcance. O segundo split não será apenas uma competição de futebol, mas a reafirmação de que a Kings League faz parte do futuro do esporte.

