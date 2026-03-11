Maranhão x Ceará: onde assistir, escalações e arbitragem

A noite de quinta-feira (12) reserva um confronto decisivo pela terceira fase da Copa do Brasil. A partir das 19h30 (de Brasília), Maranhão e Ceará entram em campo. O duelo eliminatório acontece no Estádio Castelão, em São Luís.

O time visitante busca recuperação imediata na temporada. A equipe cearense perdeu o título estadual recentemente para o Fortaleza e o objetivo agora é avançar no torneio nacional para garantir uma importante premiação financeira.

Onde assistir

Partida entre Maranhão e Ceará pela terceira fase da Copa do Brasil acontece às 19h30 (de Brasília). O jogo terá transmissão ao vivo e exclusiva do streaming Amazon Prime Video.

Como chega o Maranhão

O Quadricolor passou por mudanças recentes no seu elenco. A diretoria anunciou o desligamento oficial de três jogadores. O meia Nadson, o atacante Patrick e o volante Willyam Maranhão deixaram o clube em comum acordo.

Por outro lado, a equipe maranhense confirmou um novo reforço. O volante Rodrigo chega para ampliar as opções no setor de meio-campo. O Bode Gregório foca em surpreender o adversário atuando diante de sua torcida no Castelão.

Como chega o Ceará

O Vozão viajou para São Luís com vinte jogadores relacionados. O técnico Mozart possui desfalques importantes para montar a equipe titular. O atacante Pedro Henrique e o volante Dieguinho seguem no departamento médico. O atleta Sanchez permaneceu na capital cearense.

Contudo, o treinador conta com retornos essenciais. Vina, Juan Alano e Matheus Araújo voltaram no último clássico e estão disponíveis. O Vovô eliminou o Primavera-SP na fase anterior e quer chegar longe na competição.

MARANHÃO X CEARÁ

Copa do Brasil – 3ª fase

Data e hora: 12 de março de 2026 (quinta-feira), às 19h30 (de Brasília)

Local: Estádio Castelão, em São Luís (MA)

MARANHÃO: Jean; Negueba, Lucão, Keven e Lucas Santos; Railson, Vander, Vagalume e Jorge; Will e Joelson. Técnico: Marcinho Guerreiro.

CEARÁ: Richard; Alex Silva, Luizão, Eder e Fernando; Zanocelo, Lucas Lima e Melk (Vina); Matheus Araújo, Matheusinho e Wendell. Técnico: Mozart.

Árbitro: Fabio Augusto Santos Sa Junior (SE)

Assistentes: Rodrigo Guimaraes Pereira (SE) e Wendel Augusto Lino de Jesus Melo (SE)

Quarto Árbitro: Wallas Martins Lopes (MA)

VAR: Não tem

