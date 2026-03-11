Stuttgart x Porto: onde assistir, escalações e arbitragem

As emoções da Liga Europa 2025/26 estão de volta. Stuttgart e Porto se enfrentam nesta quinta-feira (12), às 14h45 (de Brasília), pelo jogo de ida das oitavas de final. A partida será disputada na Mercedes-Benz Arena, em Stuttgart, na Alemanha.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na CazéTV (YouTube).

Como chega o Stuttgart

Para chegar a esta fase, o Stuttgart precisou disputar os playoffs do torneio. O time alemão eliminou o Celtic após vencer por 4 a 1 no primeiro jogo e perder por 1 a 0 na volta. No entanto, o time vive um momento de instabilidade na temporada, com duas vitórias, dois empates e uma derrota nas últimas cinco partidas.

Além disso, no Campeonato Alemão, a equipe ocupa a quarta posição e vem de um empate por 2 a 2 com o Mainz no último fim de semana.

Como chega o Porto

Por outro lado, o Porto teve uma campanha mais consistente na fase de liga e garantiu classificação direta para o mata-mata ao terminar a primeira fase na quinta colocação.

Ao mesmo tempo, no Campeonato Português, o time vive boa fase e lidera a competição com 66 pontos, quatro a mais que o Sporting, segundo colocado. No último compromisso, o time comandado pelo técnico Francesco Farioli ficou no empate em 2 a 2 no clássico contra o Benfica, no Estádio da Luz, em Lisboa.

Do Porto a Estugarda ✈️

Uma viagem inspirada em Dublin!#UEL @NBFootball pic.twitter.com/1i39d0Oqzp — FC Porto (@FCPorto) March 11, 2026

STUTTGART X PORTO

Oitavas de final da Liga Europa 2025/26 — Jogo de ida

Data e horário: quinta-feira, 12/03/2026, às 14h45 (de Brasília).

Local: Mercedes-Benz Arena, em Stuttgart.

STUTTGART: Alexander Nubel; Jeltsch, Hendriks e Jaquez; Jamie Leweling, Atakan Karazor, Angelo Stiller e Chris Fuhrich; El Khannouss, Deniz Undav e Ermedin Demirovic. Técnico: Sebastian Hoeness.

PORTO: Diogo Costa; Alberto Costa, Jan Bednarek, Jakub Kiwior e Martim Fernandes; Alan Varela, Froholdt e Gabriel Veiga; Pepe, Gül e Pietuszewski. Técnico: Francesco Farioli.

Árbitro: Donatas Rumšas (Lituânia).

Auxiliares: Aleksandr Radiuš (Lituânia) e Dovydas Sužiedėlis (Lituânia).

VAR: Dennis Higler (Holanda).

