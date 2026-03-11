Grêmio x RB Bragantino: onde assistir, escalações e arbitragem

O Grêmio e o RB Bragantino voltam a campo nesta quinta-feira (12), pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. A partida acontecerá às 21h30 (de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. Além disso, o confronto marca um momento distinto para as duas equipes na temporada.
Enquanto o Grêmio busca consolidar uma sequência positiva após o título do Campeonato Gaúcho, o RB Bragantino tenta aproveitar o período recente para voltar com força ao Campeonato Brasileiro.
Onde assistir
A partida será transmitida ao vivo pelo canal Premiere (pay-per-view).
Como chega o Grêmio?
O Grêmio chega ao confronto embalado pela conquista do Campeonato Gaúcho. Depois de celebrar o título estadual, o time voltou a concentrar suas atenções na disputa do Brasileirão. Até o momento, a campanha soma duas vitórias e duas derrotas, o que coloca a equipe na oitava posição da tabela, com seis pontos. Na rodada anterior, o Tricolor venceu o Atlético por 2 a 1, também jogando em casa.
Para o jogo desta quinta-feira (11), o técnico Luís Castro deve contar com a maior parte do elenco disponível. A principal ausência deve ser o volante Arthur, que foi preservado devido ao desgaste físico acumulado. Dessa maneira, o meio-campista Juan Nardoni aparece como favorito para iniciar a partida.
Como chega o RB Bragantino?
Do outro lado, o Bragantino chega ao duelo após um período maior de descanso, devido à eliminação do Campeonato Paulista. Assim, a equipe teve mais tempo para treinar e ajustar detalhes antes de voltar a campo pelo Brasileirão. Até aqui, o time paulista soma duas vitórias, um empate e uma derrota nas primeiras rodadas da competição. Na última partida, empatou em 1 a 1 com o Athletico-PR, resultado que manteve a equipe na parte intermediária da tabela.
Para o confronto em Porto Alegre, o técnico Vagner Mancini terá algumas novidades no elenco. O meia Rodriguinho foi liberado pelo departamento médico e volta a ficar disponível. Além disso, o volante Gabriel retorna após cumprir suspensão. Por outro lado, o Bragantino também terá desfalques importantes. O zagueiro Alix Vinicius e o volante Fabinho não poderão atuar, pois foram expulsos no compromisso anterior da equipe.
GRÊMIO x RB BRAGANTINO
Campeonato Brasileiro – 5ª rodada
Data e horário: 12/03/2026, às 21h30 (horário de Brasília)
Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre (RS)
GRÊMIO: Weverton; Pavón, Gustavo Martins, Viery e Marlon; Noriega, Nardoni, Monsalve, Enamorado e Amuzu; Carlos Vinicius. Técnico: Luis Castro.
BRAGANTINO: Cleiton; Andrés Hurtado, Eduardo Santos, Pedro Henrique e Juninho Capixaba; Gabriel, Gustavinho e Lucas Barbosa; Henry Mosquera, Eduardo Sasha e Isidro Pitta. Técnico: Vagner Mancini.
Árbitro: Davi De Oliveira Lacerda (ES)
Auxiliares: Luanderson Lima dos Santos (BA) e Márcia Bezerra Lopes Caetano (RO)
VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)
