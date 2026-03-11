Davi celebra volta ao Brasil e sonha com o título da Kings League com o Desimpain

O Kings League Brasil começou com o pé direito para o Desimpain. Na última segunda-feira (09/3), a equipe superou o Dibrados por 6 a 3 e conquistou seus primeiros três pontos na competição. O principal nome da vitória foi o atacante Davi Ilario, eleito o melhor jogador da partida.

Além da atuação decisiva dentro de quadra, o jogo marcou também o retorno de Davi Ilario ao Brasil. O atleta vinha de uma experiência internacional recente na Kings Cup Mena, torneio disputado no Oriente Médio, onde conquistou o título ao lado de diversos jogadores que atualmente também integram o elenco do Desimpain.

Após o apito final, o atacante celebrou não apenas o desempenho da equipe na estreia, mas também o reencontro com o futebol brasileiro em uma das ligas que considera mais competitivas do cenário.

“Muito feliz, primeiramente, de estar voltando aqui no Brasil. A gente sabe que essa liga, para mim, é a mais forte de todas as Kings. A gente sabia da dificuldade, o adversário muito forte. É uma equipe nova, só que tem muitos nomes lá do Fut7 já conhecidos, grandes atletas. Então, foi um jogo muito difícil, só que, graças a Deus, a gente saiu com a vitória, que é muito importante estrear com vitória dos três pontos”, falou Davi.

O desempenho coletivo também foi um dos fatores que chamaram atenção na estreia. Parte do elenco já atuou junto em outras competições, o que facilitou a adaptação dentro de quadra e contribuiu para o controle do jogo diante de um adversário competitivo.

Sonhar alto na Kings League

Com o triunfo na primeira rodada, o Desimpain inicia a campanha demonstrando ambição dentro da liga. Para Davi Ilario, o grupo precisa manter desde o começo o objetivo claro de disputar o título.

“A gente tem um time que já jogou junto. E a gente vai para a busca do título. A gente tem que pensar isso desde o começo, se a gente não pensar isso, está tudo errado”, completou.

