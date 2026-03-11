Arsenal empata com Leverkusen no fim e deixa duelo das oitavas da Champions em aberto

O Arsenal arrancou um empate por 1 a 1 com o Leverkusen nesta quarta-feira (11), na BayArena, na Alemanha, no jogo de ida das oitavas de final da Champions League 2025/26. O zagueiro Andrich colocou os donos da casa em vantagem no início do segundo tempo, mas Havertz, ex-jogador do clube alemão, converteu pênalti nos minutos finais e deixou tudo igual.

A decisão da vaga será na próxima terça-feira (17), às 17h (de Brasília), no Emirates Stadium. Quem avançar enfrenta nas quartas de final o vencedor do confronto entre Bodo/Glimt e Sporting.

O Arsenal havia encerrado a primeira fase da Champions com campanha perfeita, como líder e único time a vencer todos os oito jogos. O empate desta quarta-feira acabou com o aproveitamento de 100%, mas a equipe londrina segue invicta no torneio e terá a vantagem de decidir a classificação em casa.

Por outro lado, o Leverkusen lamenta o empate sofrido no fim e agora precisará vencer fora de casa para seguir na Champions. Na fase de liga, a equipe alemã terminou apenas na 16ª colocação, com três vitórias em oito partidas. Assim, precisou eliminar o Olympiacos nos playoffs para chegar às oitavas de final.

