Sport x Anápolis: onde assistir, escalações e arbitragem

A noite desta quinta-feira (12) marca mais um duelo decisivo pela terceira fase da Copa do Brasil. A partir das 21h30 (de Brasília), Sport e Anápolis medem forças na Ilha do Retiro, no Recife. O confronto eliminatório acontece em jogo único. Portanto, quem vencer garante a classificação direta para a próxima etapa do torneio.
Onde assistir
A partida entre Sport e Anápolis pela terceira fase da Copa do Brasil acontece às 21h30 (de Brasília). O duelo terá transmissão ao vivo e exclusiva da plataforma de streaming Prime Video.
Como chega o Sport
O Leão da Ilha vive um momento de grande euforia na temporada. A equipe conquistou o título do Campeonato Pernambucano recentemente. O time superou o rival Náutico por 3 a 0 jogando no estádio dos Aflitos.
O trabalho do técnico Roger Silva vinha sofrendo contestações por parte da torcida. O elenco conseguia vitórias, mas não apresentava um bom desempenho em campo. Contudo, a taça estadual garantiu um crédito importante para o treinador na sequência do ano.
Como chega o Anápolis
O Galo da Comarca concentra todas as suas forças no mata-mata nacional. A equipe acabou eliminada do Campeonato Goiano nas quartas de final pelo Vila Nova. Agora, o foco total está na Copa do Brasil antes da estreia na Série C em abril.
O time goiano chega confiante após uma boa apresentação na segunda fase. O elenco superou o Cianorte por 3 a 1 atuando no estádio Jonas Duarte. O meia Matheus Lagoa foi o grande destaque daquela classificação ao marcar dois gols.
SPORT X ANÁPOLIS
Copa do Brasil – 3ª fase
Data e hora: 12 de março de 2026 (quinta-feira), às 21h30 (de Brasília)
Local: Ilha do Retiro, no Recife (PE)
SPORT: Thiago Couto; Augusto Pucci, Marcelo Benevenuto, Marcelo Ajul e Felipinho; Zé Lucas, Zé Gabriel e Yago Felipe; Gustavo Maia, Barletta e Iury Castilho. Técnico: Roger Silva.
ANÁPOLIS: Paulo Henrique; Samuel Michels, Igor Souza, Rafael Costa e Leonan; Giva (Vinícius), Mila, Gharib e Matheus Lagoa; Julio Gouvea e Spaniol. Técnico: Ângelo Luiz.
Árbitro: Bruno Mota Correia (RJ)
Assistentes: Thiago Filemon Soares Pinto (RJ) e Carlos Henrique Cardoso de Souza (RJ)
VAR: Não tem
Onde assistir: Prime Video
