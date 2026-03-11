Mercado desta quarta (11/3): Corinthians quer manter Depay; Flamengo busca centroavante

Com a temporada começando a esquentar, os clubes seguem se movimentando no mercado da bola. E, nesta quarta-feira (11/3), a principal novidade está com o Corinthians buscando a renovação de Memphis Depay. Além disso, o Flamengo ainda quer um homem-gol para seu poderoso elenco. E também Santos, São Paulo e muito mais. Veja essas e mais do mercado com o Jogada10!

Corinthians tenta equacionar dívida para avançar em renovação de Depay

O Corinthians planeja avançar nas conversas para renovar o contrato de Memphis Depay assim que resolver o impasse financeiro com o Talleres, da Argentina, referente à contratação do meia Rodrigo Garro. Internamente, a diretoria considera a situação do atacante holandês como uma das principais prioridades após a conclusão desse acordo.

Para iniciar as tratativas, o clube precisará primeiro alinhar os valores que ainda deve ao camisa 10. Atualmente, a dívida com Depay, envolvendo luvas e bônus por metas esportivas, gira em torno de R$ 40 milhões.

Flamengo mantém olho no mercado em busca de centroavante

O Flamengo segue monitorando o mercado em busca de um centroavante. Apesar da mudança de treinador, o desejo pela contratação de mais um jogador para a posição permanece o mesmo, de acordo com o “ge”. O técnico Leonardo Jardim, aliás, já conversou com a diretoria sobre a necessidade de reforçar a posição — pedido que já havia sido feito pelo antecessor Filipe Luís.

Veríssimo pegará primeiro voo do Qatar para o Brasil para se reapresentar no Santos

O zagueiro Lucas Veríssimo pode finalmente iniciar o retorno ao Brasil nos próximos dias. O defensor do Santos deve embarcar em um voo partindo de Doha, no Qatar, rumo a São Paulo após a reabertura parcial do espaço aéreo do país. A viagem está prevista para acontecer no dia 12 de março.

O retorno do jogador vinha sendo dificultado pela instabilidade na região causada pelo conflito no Oriente Médio envolvendo Estados Unidos, Irã e Israel. Diante da situação, o espaço aéreo do Qatar passou por restrições, limitando drasticamente o número de voos comerciais.

Corinthians avança em acordo com Talleres para quitar dívida por Garro

O Corinthians está perto de encerrar um impasse financeiro com o Talleres, da Argentina, envolvendo a contratação do meia Rodrigo Garro. As diretorias dos dois clubes negociam um acordo para quitar uma dívida de R$ 23,35 milhões, valor já acrescido de juros.

A solução pode ser decidida nos próximos dias e evitar uma nova punição esportiva ao Timão. Aliás, o presidente do Talleres, Andrés Fassi, confirmou que as conversas avançaram e demonstrou otimismo com o desfecho positivo das tratativas.

