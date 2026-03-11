Grêmio promove Bernardo Zortea, da base, ao elenco principal

O Grêmio iniciou um novo período de trabalhos no CT Luiz Carvalho. Durante a reapresentação do elenco, o técnico Luís Castro decidiu promover o volante Bernardo Zortea ao grupo principal. O jogador de 18 anos começará a participar dos treinos com os profissionais e será observado de perto pela comissão técnica.

LEIA MAIS: Grêmio retoma treinos e pode ter desfalque contra o Bragantino; veja provável escalação

A ideia inicial é avaliar o desempenho do atleta no dia a dia antes de uma integração definitiva. Ainda assim, internamente, a tendência é que o jovem seja mantido no plantel principal ao longo da temporada. Dessa forma, o Grêmio aposta no desenvolvimento gradual do meio-campista dentro do ambiente profissional.

Com cerca de 1,85m, Zortea atua como volante de contenção, geralmente posicionado à frente da defesa. O desempenho do jogador chamou atenção após sua participação na campanha gremista na Copinha de 2026, competição em que o time chegou até as semifinais.

Interesse do mercado

Bernardo Zortea possui contrato com o Grêmio até o fim de 2027, com possibilidade de extensão até 2028. Além disso, a multa rescisória do jogador está estipulada em cerca de 60 milhões de euros (R$ 359,4 milhões, na cotação atual), valor que representa a expectativa do clube em relação ao potencial do atleta.

O destaque nas categorias de base despertou interesse de outros clubes do futebol brasileiro. Entre eles esteve o Flamengo, que buscou informações sobre uma possível negociação envolvendo o atleta. Entretanto, apesar do contato inicial, as conversas não avançaram naquele momento. Enquanto isso, a promoção do jovem aumenta as alternativas disponíveis para Luís Castro no setor de meio-campo. Com a presença de Zortea no grupo principal, o treinador passa a contar com mais uma opção para a função de primeiro volante.

Atualmente, o elenco do Grêmio já possui jogadores como Noriega, Leonel Pérez e Dodi para atuar nessa posição. Assim, o treinador terá diferentes características à disposição ao longo das competições da temporada. Outro nome importante do setor, Mathías Villasanti segue em recuperação de uma lesão no joelho esquerdo. A previsão é de que o volante retorne aos gramados apenas no mês de abril, o que aumenta a importância de novas alternativas no elenco.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.