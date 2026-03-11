Roger comanda segundo treino no São Paulo de olho na Chapecoense; veja escalação

Roger Machado comandou o seu segundo treino à frente do São Paulo nesta quarta-feira (11), no CT da Barra Funda. Assim, o treinador encerrou a preparação para o duelo diante da Chapecoense nesta quinta, às 20h (de Brasília). O jogo, válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, ocorrerá no Canindé.

O treinador iniciou o treinamento com um vídeo para os jogadores no auditório do CT, mostrando informações sobre o próximo adversário da equipe na competição e imagens do treino da última terça.

Em seguida, Roger Machado aprimorou as questões táticas do time. Os atletas iniciaram a atividade se posicionando sem adversários. Dessa maneira, puderam realizar movimentos propostos pela comissão técnica, como trocas de passes e finalização das jogadas.

Os trabalhos continuaram e o treinador promoveu um coletivo de 11 contra 11, corrigindo detalhes durante a atividade. Para finalizar, Roger trabalhou jogadas de bola parada e realizou um jogo em campo reduzido.

Um provável São Paulo para a estreia de Roger Machado tem: Rafael; Lucas Ramon, Alan Franco, Sabino e Enzo Díaz; Danielzinho, Marcos Antônio e Bobadilla; Lucas, Luciano e Calleri.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.