Botafogo mantém confiança em Martín Anselmi após eliminação

O técnico Martín Anselmi, pelo menos até o momento, não corre risco de deixar o Botafogo mesmo após a eliminação na terceira fase preliminar da Libertadores, na última terça-feira (10), para o Barcelona de Guayaquil, no Nilton Santos. O argentino tem a confiança da diretoria, e por ora não há indicativo de troca. A informação é do “ge”.
Após queda precoce, Anselmi escutou gritos de “time sem vergonha” da torcida do Botafogo. Diante do time equatoriano, o goleiro Léo Linck falhou, mas a equipe alvinegra teve uma grande dificuldade de marcar e passou grande parte do jogo lançando bolas na área. O time carioca , portanto, não fez gols e foi eliminado com a derrota por 1 a 0 em casa.
Mesmo assim, a diretoria entende que Anselmi ganhará reforços nos próximos jogos. Afinal, o técnico aguarda as chegadas de Cristian Medina, principal reforço da janela e que não podia jogar Libertadores e Carioca, e estreias de Júnior Santos e Ferraresi.
No momento, o Botafogo acumula oito derrotas em 17 jogos em 2026, sendo que em sete delas, o comandante era Anselmi. Durante os últimos meses, a equipe chegou a bater a marca de seis derrotas seguidas.
Sequência para se provar no cargo
O próximo compromisso do Glorioso será contra o Flamengo, sábado (14), às 20h30 (de Brasília), no Nilton Santos. Em seguida, o Alvinegro enfrentará o Palmeiras, quarta-feira (18), às 19h, no Allianz Parque. Depois, ainda terá pela frente Red Bull Bragantino e Athletico-PR, fora de casa.
Pressionado, Martín Anselmi precisará contar com a dedicação do elenco para virar a chave. O Botafogo soma três pontos e ocupa o 14º lugar na tabela da competição nacional.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.