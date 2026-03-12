Palmeiras deve ter três desfalques importantes para pegar o Vasco

O Palmeiras encerrou sua preparação nesta quarta-feira (11) para enfrentar o Vasco, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Abel Ferreira deve ter três importantes desfalques para a partida: Murilo, Maurício e Vitor Roque.

O Tigrinho segue em tratamento dos traumas sofridos na semifinal do Campeonato Paulista, contra o São Paulo. Aliás, ele fez tratamento intensivo para ficar disponível para as finais da competição. O esforço deu certo, afinal o atacante marcou o gol do título na vitória por 2 a 1 sobre o Novorizontino, na finalíssima.

Também no último domingo, Maurício sofreu um corte no pé, em lance com Rômulo. Desde então, o meia vem treinando separado dos demais companheiros. Já o zagueiro Murilo é o que mais preocupa a comissão técnica, pois tem uma lesão no ligamento colateral medial. Assim, já faz tratamento conservador no Núcleo de Saúde e Performance.

O Alviverde não estipulou um prazo para o defensor voltar a ficar à disposição do técnico Abel Ferreira. Contudo, a tendência é que não fique muito tempo fora de ação. Ele passará por avaliação diária para saber a evolução da recuperação.

Veja a possível escalação do Palmeiras

Com os três desfalques, o treinador promoverá mudanças no time titular. Ramón Sosa deve ficar com a vaga de Vitor Roque, enquanto Allan e Felipe Anderson disputam o lugar de Maurício. Na defesa, Bruno Fuchs substitui Murilo.

Há a possibilidade ainda de Abel Ferreira poupar um de seus volantes, por conta da intensa maratona de jogos. Assim, Marlon Freitas ou Andreas deve dar lugar a Emiliano Martinez no time titular diante do Vasco.

Um provável Palmeiras deve ter: Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs e Piquerez; Marlon Freitas (Martínez), Andreas Pereira, Arias e Allan (Felipe Anderson); Flaco López e Sosa.

Vasco e Palmeiras se enfrentam às 19h30 (de Brasília) desta quinta-feira (12), às 19h30 (de Brasília), em São Januário.

