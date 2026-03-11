Agência tenta negociar um novo contrato da Série B com a CBF

A Brax, agência responsável por negociar os naming rights e a placas de publicidade da Série B, está em constantes conversas sobre a Série B com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O principal objetivo da empresa é rediscutir os detalhes do acerto e encontrar uma saída viável financeiramente.

O principal motivo para as duas partes estarem em tratativas é uma possível renegociação envolvendo o torneio. Afinal, a empresa relata complicações na tentativa de vender o campeonato pela brusca queda de alcance e audiência que a competição sofreu no ano passado.

A agência já ressaltou que se não houver um consenso com a CBF, não terá condições de cumprir o acordo que fechou com a entidade máxima do futebol brasileiro. Por sinal, apontou que corre riscos de sofrer problemas operacionais. A propósito, a entidade esportiva já sinalizou positivamente e planeja organizar uma reunião logo.

No ano passado, a ESPN, a RedeTV! e a Sportynet transmitiam a Série B. Já em 2024, a Globo ainda possuía os direitos de transmissão, assim como também a TV Brasil. A empresa, aliás, alega que a ausência da Globo foi crucial para o declínio de audiência De acordo com a Brax, a edição de 2024 da Série B atingiu um público de 58 milhões de pessoas. No ano anterior, ainda com um modelo semelhante, o campeonato veio de uma pequena redução na audiência: 54 milhões de expectadores.

Posteriormente, em 2025, houve uma intensa redução, pois ao acumular todos os veículos para transmitir a competição, a audiência total foi de 15 milhões de pessoas. Inclusive, a agência relata que as empresas não vêm demonstrando interesse em fazer investimentos na Série B.

Retornos à Série B

Em 2026, a CBF retomou a prática de negociar os direitos de transmissão da Segunda Divisão Nacional. O São Bernardo, de São Paulo, e o Náutico, de Pernambuco, contataram a entidade máxima do futebol brasileiro. Com isso, a instituição vendeu os jogos dessas partidas como mandantes para a Globo, que volta a exibir a Série B. A companhia “Sportfive” também negociou direitos da Série B, mas para a ESPN, Canal Goat, NSports e RedeTV!. O conjunto de canal esportivo mais completo será o da Disney, com 340 partidas.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.