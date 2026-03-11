Internacional se acerta com Cruzeiro por João Marcelo

O Internacional chegou a um acordo com o Cruzeiro para contratação do zagueiro João Marcelo, de acordo com a informação da “ESPN”. O defensor, afinal, era um desejo antigo do Colorado, que já tentou sua contratação em dezembro. Na época, o Inter tentou incluir o jogador como moeda de troca em negociação que envolvia Vitão, hoje no Flamengo. No entanto, não houve acerto.

A posição era prioridade do Internacional. Além do defensor cruzeirense, a diretoria monitorou outras opções, como Dantas e Patrick, ambos do Novorizontino, e Pedro Henrique, do Red Bull Bragantino. Estas, porém, não teve avanço.

Diante disso, o Internacional tenta encerrar o transfer ban, que impede a inscrição das contratações. O Colorado, afinal, acumula dívidas pela contratação do atacante Wanderson junto ao Krasnodar, da Rússia. Desta maneira, o clube gaúcho terá de esperar a situação para regularizar João Marcelo. Em nota, o Inter afirmou que já fez o pagamento junto ao clube russo no dia 9 de dezembro de 2025.

O defensor de 25 anos está no Cruzeiro desde 2023, quando chegou ao Cabuloso por empréstimo junto ao Porto. Em 2024, foi comprado em definitivo pelos mineiros. Com a camisa celeste, João Marcelo soma 74 jogos, com três assistências.

