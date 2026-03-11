Santos decide manter Vojvoda no comando técnico

Juan Pablo Vojvoda seguirá no comando técnico do Santos. Após reunião nesta quarta-feira (11), a diretoria manteve o treinador no cargo, mas pretender observar o rendimento do time após as partidas em casa, na Vila Belmiro, contra Corinthians e Internacional, pelo Campeonato Brasileiro. Ou seja, o argentino segue sob pressão. A informação é do “ge”.

O principal motivo para a insatisfação foi o desempenho da equipe no empate por 2 a 2 com o Mirassol, no estádio Maião, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Internamente, dirigentes consideraram a atuação abaixo do esperado, sobretudo após um período de dez dias dedicados exclusivamente a treinamentos no CT Rei Pelé.

Além do desempenho coletivo, também houve questionamentos sobre a condução da partida. A cúpula santista entende que as mudanças no time demoraram a acontecer, e a reação santista só ganhou força depois das substituições.

O clássico contra o Corinthians pode ser um “divisor de águas” para Vojvoda. Caso o Santos, que deve contar com força máxima no duelo, não tenha um bom desempenho e tropece mais uma vez, o argentino deve ser despedido. No entanto, uma vitória contra o adversário, na Vila Belmiro, deve aliviar momentaneamente a situação do argentino.

Além do clássico, o técnico Vojvoda ainda tem o duelo contra o Internacional, também na Vila Belmiro. O jogo também pode ser determinante para sua permanência no cargo. No momento, o Peixe ocupa a 11ª posição, com cinco pontos, no Campeonato Brasileiro.

