Léo Jardim assume destaque em defesas de pênalti entre principais ligas do mundo

O goleiro Léo Jardim estabeleceu-se como um dos jogadores com maior poder de decisão para o Vasco pelo seu histórico de defesas de pênaltis em disputas decisivas. Desde a sua chegada ao Cruz-Maltino, em 2023, o arqueiro garantiu oito classificações para o Cruz-Maltino, sete delas na Copa do Brasil e uma no Campeonato Carioca.
Mesmo que a reputação do camisa 1 em defender cobranças de pênalti seja positiva, recentemente ele teve uma valorização e uma constatação em nível internacional. Isso porque, segundo levantamento do site de estatísticas “Sofascore”, Léo Jardim encontra-se na segunda colocação entre os goleiros das dez principais ligas do mundo que mais pegaram pênaltis nos últimos 12 meses. Segundo o projeto, ele defendeu seis cobranças e teve 27% de aproveitamento.
No início da atual temporada, o Vasco já enfrentou uma disputa de pênaltis pelo Campeonato Carioca e o arqueiro contribuiu para a equipe avançar no Estadual. Afinal, após o empate no tempo regulamentar nas quartas de final, ele pegou uma penalidade, e o Cruz-Maltino venceu o Volta Redonda por 5 a 3.
Nos confrontos seguintes, os clássicos contra o Fluminense pelas semifinais do Cariocão, o camisa 1 do clube de São Januário encarou uma cobrança de pênalti no tempo normal. Apesar disso, Renê, lateral do Tricolor das Laranjeiras, não aproveitou a oportunidade ao finalizar para fora.
Protagonismo na Copa do Brasil
Desde que se transferiu para o Vasco, a coroação de Léo Jardim por seus desempenhos decisivos veio em edições da Copa do Brasil. Em 2024, ele teve papel crucial em três disputas, e o Gigante da Colina alcançou até as semifinais. Na temporada seguinte, o goleiro foi novamente preponderante ao repetir a proeza do ano anterior, e o Vasco alcançou a decisão.
Em 2023, ele sofreu sua única derrota em disputa por pênaltis desde que passou a defender o Cruz-Maltino. Em sua passagem pelo clube de São Januário até aqui, o camisa 1 encarou 59 penalidades, ele sofreu 42 gols, fez 13 defesas, além de duas bolas que pararam na trave e duas que foram para fora.
Resultados do Léo Jardim desde a chegada de Vasco
- Vasco x ABC – 2ª fase da Copa do Brasil de 2023 – eliminação da equipe sem nenhuma defesa
- Vasco x Água Santa – 2ª fase da Copa do Brasil 2024 – classificação com uma defesa
- Vasco x Fortaleza – 3ª fase da Copa do Brasil 2024 – avanço no torneio com uma defesa
- Vasco x Athletico-PR – quartas de final da Copa do Brasil 2024 – classificação com uma defesa
- Vasco x Operário-PR – 3ª fase da Copa do Brasil 2025 – avanço no torneio com três defesas
- Vasco x Botafogo – quartas de final da Copa do Brasil 2025 – classificação com uma defesa
- Vasco x Fluminense – semifinal da Copa do Brasil 2025 – avanço no torneio com duas defesas
- Vasco x Volta Redonda – quartas de final do Campeonato Carioca – classifica no torneio com uma defesa
