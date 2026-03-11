Bodo/Glimt surpreende, vence Sporting e fica perto de vaga na Champions

Surpreendendo na temporada, o Bodo/Glimt está muito perto de conquistar a classificar para as quartas de final da Champions 2025/2026. Nesta quarta-feira (11), a equipe norueguesa venceu o Sporting por 3 a 0, no tapetinho de gelo” do Aspymyra Stadion, pelo jogo de ida das oitavas de final do torneio. Fet, Blomberg e o artilheiro Högh marcaram os gols do triunfo importante para ficar muito perto da vaga.

Com o resultado, o Sporting, assim, precisa de uma atuação de gala e aplicar uma goleada por quatro gols de diferença para avançar às quartas de final da Liga dos Campeões. Caso vença por três de diferença, a vaga será nos pênaltis. Agora, os times voltam a se encontrar na próxima terça-feira (17), às 14h45 (de Brasília), no José Alvalade, em Lisboa. Quem avançar, vai enfrentar Arsenal ou Bayer Leverkusen.

Vale lembrar que essa, aliás, é a primeira participação do Bodo/Glimt na história da Champions League. O time, afinal, está em uma sequência de seis jogos sem perder, sendo cinco vitórias seguidas.

Como foi a vitória do Bodo/Glimt sobre Sporting

Os primeiros 45 minutos das oitavas de final foram amplamente dominados pelos donos da casa. Com paciência para furar a defesa do Sporting e concentração para se defender quando perdia a posse, o Bodo/Glimt foi letal e abriu uma ótima vantagem com Fet, cobrando pênalti, e Blomberg, finalizando livre, cara a cara com Rui Silva.

Na segunda etapa, o Sporting teve um momento de pressão nos minutos iniciais. Fresneda e Diomandé tiveram chances claras. A pressão portuguesa se manteve até pelo menos uns 15 minutos, porém com dificuldades para superar a boa defesa norueguesa. Aos 25, os donos da casa conseguiram emplacar um ataque e ampliar a diferença. Hauge fez ótima jogada na esquerda e faz um cruzamento açucarado, que encontrou Högh para balançar as redes.

Os 3 a 0 não só abrem os caminhos para uma vaga nas quartas de final, mas também vão consolidando a quinta vitória consecutiva da equipe norueguesa na Liga dos Campeões.

