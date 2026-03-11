Crespo faz postagem de despedida e adota tom ameno com a diretoria do São Paulo

Hernán Crespo manifestou-se publicamente pela primeira vez nesta quarta-feira (11) após a sua demissão do São Paulo, ocorrida na última segunda. O treinador publicou um comunicado em suas redes sociais e adotou um tom mais brando no texto direcionado aos torcedores. Além disso, o argentino evitou entrar em rota de colisão com a diretoria tricolor.

“Saímos de cabeça erguida, com orgulho do trabalho realizado e do caminho que construímos juntos, e com a absoluta certeza de termos honrado esta instituição gigante todos os dias, independentemente das adversidades”, iniciou o agora ex-treinador do São Paulo, em seu Instagram.

“Desejo ao São Paulo Futebol Clube todo o sucesso nos muitos desafios que virão no futuro, que tenho certeza de que serão superados. A instituição estará sempre acima de qualquer pessoa”.

Crespo chegou em julho de 2025

Crespo iniciou sua segunda passagem pelo São Paulo em julho de 2025. No total, o treinador comandou a equipe em 46 partidas, com 21 vitórias, sete empates e 18 derrotas. Nesta temporada, caiu na semifinal do Campeonato Paulista, porém deixa o Tricolor na vice-liderança do Brasileiro, com a mesma pontuação do Palmeiras.

Somando as duas passagens, Crespo deixa o clube com 99 jogos. Além do treinador, deixam o Morumbis os auxiliares Juan Branda e Victor López, os preparadores físicos Federico Martinetti e Leandro Paz, e o preparador de goleiros Gustavo Nepote.

“Quero agradecer de coração aos jogadores. O compromisso de vocês e a união do nosso grupo no dia a dia e nos jogos mostram que estávamos no caminho certo. Foi uma honra. Deixo também um agradecimento muito especial a todos os funcionários, do CT ao Morumbi, que trabalham diariamente com carinho e um profissionalismo silencioso. Também quero deixar palavras de agradecimento aos dirigentes com quem trabalhei ao longo deste período”.

“Aos maravilhosos torcedores tricolores: o meu maior e mais sincero agradecimento. O apoio constante e cada vez maior de vocês, e o fato de voltarmos a viver noites inesquecíveis juntos, mostraram-me mais uma vez o peso desta camisa. O meu foco, dedicação e lealdade estiveram sempre aqui, tentando devolver a vocês a alegria que merecem”.

Veja a nota de Crespo na íntegra

“Chega ao fim a nossa segunda passagem no comando do São Paulo. Saímos de cabeça erguida, com orgulho do trabalho realizado e do caminho que construímos juntos, e com a absoluta certeza de termos honrado esta instituição gigante todos os dias, independentemente das adversidades.

Quero agradecer de coração aos jogadores. O compromisso de vocês e a união do nosso grupo no dia a dia e nos jogos mostram que estávamos no caminho certo. Foi uma honra. Deixo também um agradecimento muito especial a todos os funcionários, do CT ao Morumbi, que trabalham diariamente com carinho e um profissionalismo silencioso. Também quero deixar palavras de agradecimento aos dirigentes com quem trabalhei ao longo deste período.

Aos maravilhosos torcedores tricolores: o meu maior e mais sincero agradecimento. O apoio constante e cada vez maior de vocês, e o fato de voltarmos a viver noites inesquecíveis juntos, mostraram-me mais uma vez o peso desta camisa. O meu foco, dedicação e lealdade estiveram sempre aqui, tentando devolver a vocês a alegria que merecem.

Desejo ao São Paulo Futebol Clube todo o sucesso nos muitos desafios que virão no futuro, que tenho certeza de que serão superados.

A instituição estará sempre acima de qualquer pessoa.

Com gratidão, vocês estarão sempre no meu coração!”

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.