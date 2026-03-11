Copa Sul-Americana vira obrigação para o Botafogo

O Botafogo frustrou a torcida ao cair para o Barcelona-EQU na terceira fase preliminar da Copa Libertadores. A derrota por 1 a 0 (2 a 1 no agregado), no Estádio Nilton Santos, na última terça-feira (10), mexeu com a torcida, comissão técnica e elenco. Enquanto o botafoguismo ainda lambe as feridas, os líderes do grupo do Mais Tradicional já projetam um novo desafio. Sobrou, então, para o Glorioso, a Copa Sul-Americana. O torneio não tem a metade do glamour e da importância da Liberta. Mas a Sula não deixa de ser um torneio internacional, com desafios interessantes para a Estrela Solitária e com a possibilidade de voltar a disputar a principal competição do continente em caso de título.
O zagueiro Barboza foi o primeiro a se manifestar no day after. O beque argentino publicou uma mensagem para minimizar o estrago pela vergonhosa eliminação na Libertadores para os equatorianos.
“Decido acreditar que tudo acontece por algo e que há um propósito para tudo. Não conseguimos o objetivo que queríamos, mas agora temos um novo e inédito para este clube, como a Copa Sul-Americana. Independentemente do que aconteça, aqui continuaremos dando a cara pelo Botafogo”, colocou o jogador naturalizado uruguaio.
“Botafogo tem time para chegar lá”
Outro remanescente de 2024, ano das conquistas do Brasileirão e da Libertadores, o lateral-esquerdo Telles também ressaltou a importância da Copa Sul-Americana no calendário do Glorioso.
“É difícil falar em um momento desse. Torcedor e nós, atletas, estamos muito chateados. Tivemos, aliás, uma conversa. Acredito na minha visão positiva no vestiário. Estamos na Sul-Americana. É uma copa também inédita para o grupo. Dentro de todo esse momento negativo, acredito que a única coisa positiva é estar nessa competição para vencer, para ganhar. Temos time para chegar lá”, pontuou o camisa 13.
O Alvinegro está no Pote 4 da Copa Sul-Americana. O time conhecerá os seus adversários do torneio B do continente na quinta-feira (19), em um sorteio realizado na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai. Antes, porém, a equipe recebe o Flamengo, no Estádio Nilton Santos, no sábado (14). Depois, na quarta (18), visita o Palmeiras, no Allianz Parque.