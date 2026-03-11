Comemoração de jogador do Mirassol tem ligação com Banana Bowl; entenda

Autor de um dos gols do Mirassol no empate com o Santos, na última terça-feira (10), pela quinta rodada do Brasileirão, o lateral-direito Igor Formiga inovou na comemoração. O jogador simulou movimentos de rebatida com uma raquete imaginária, em referência ao tênis. O gesto, aliás, ganhou um significado para cidade, que é uma das sedes do Banana Bowl 2026, um dos principais torneios juvenis de tênis do mundo.

O tradicional campeonato internacional, que teve participação de nomes como Gustavo Kuerten e, mais recentemente, João Fonseca, será em São José do Rio Preto e Mirassol. Além disso, Igor Formiga revelou ter afinidade com a modalidade.

“Eu admiro muito o tênis, é um esporte que eu brinco com meus colegas nos dias de folga. Em relação à galera que vai participar do Banana Bowl, desejo muita sorte na carreira deles. O tênis pode parecer fácil, mas não é. Só que, com dedicação, esses garotos e garotas têm tudo para avançar e realizar o sonho de serem atletas profissionais”, afirmou

O torneio, aliás, faz parte de uma série de ações da parceria entre a Federação Paulista de Tênis (FPT) e o Mirassol FC. O clube busca aproximar diferentes modalidades e ampliar a cultura esportiva na região.

O Banana Bowl reúne alguns dos principais talentos do tênis juvenil da América do Sul e historicamente funciona como vitrine para futuros profissionais do circuito. Ao chegar a Mirassol e São José do Rio Preto, o evento amplia sua presença no interior paulista e fortalece a integração entre diferentes esportes na região. Os jogos começam dia 14 e vão até 22 de março.

