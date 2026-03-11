Bologna x Roma: onde assistir, escalações e arbitragem

Passada a fase de 1/16 avos de final, chegou a hora das oitavas da Liga Europa. Todos os oito jogos de ida ocorrem nesta quinta-feira (12/3), com Bologna e Roma fazendo duelo italiano por vaga nas quartas. Os times, acostumados aos embates pela Serie A, se enfrentam a partir das 14h45 (de Brasília), no estádio Renato Dall’Ara, em Bolonha.
Como chega o Bologna
Em oitavo no Campeonato Italiano, o Bologna sofreu um revés inesperado em casa para o Verona após emplacar cinco vitórias consecutivas. Dessa forma, precisa de atenção para retomar o caminho dos triunfos contra o difícil time da Roma.
Para tal, o técnico Vincenzo Italiano tem alguns desfalques. São os casos de Bonifazi, de Silvestri e Helland. Afinal, eles não foram inscritos pelo treinador, que deve voltar a contar com Freuler, Heggem e Miranda. O primeiro cumpriu suspensão na derrota para o Verona, enquanto os outros dois voltam de lesão.
Como chega a Roma
A Roma, por outro lado, vai com diversos desfalques para a região da Emília-Romanha, já que Gian Piero Gasperini não pode contar com alguns jogadores importantes. Soulé, Ferguson, Dybala e Dovbyk se recuperam, afinal, de lesão. Já Mancini cumpre suspensão automática. Hermoso, por sua vez, segue como dúvida.
A exemplo do Bologna, a Roma também vem de derrota no Italiano, onde é, assim, quinto colocado. Nas últimas quatro partidas, aliás, os Giallorossi vêm de apenas uma vitória, acendendo um sinal de alerta para Gasperini.
BOLOGNA x ROMA
Liga Europa 2025/26 – Oitavas de final (ida)
Data-Hora: 12/3/2026, quinta-feira, 14h45 (de Brasília)
Local: Renato Dall’Ara, em Bolonha (ITA)
BOLOGNA: Skorupski; Zortea, Vitik, Lucumí e Miranda; Freuler, Moro, Bernardeschi, Ferguson e Rowe; Castro. Técnico: Vincenzo Italiano
ROMA: Svilar; Ghilardi, Ndicka e Tsimikas; Celik, Cristante, Koné e Wesley; Zaragoza, Pellgrini e Malen. Técnico: Gian Piero Gasperini
Árbitro: Sven Jabloski (ALE)
Assistentes: Eduard Beitinger (ALE) e Lasse Koslowski (ALE)
VAR: Bastian Dankert (ALE)
Onde assistir: Cazé TV
