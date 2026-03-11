Agora no Palmeiras, Arias reencontra o Vasco e busca primeiro gol no rival

Principal contratação do Palmeiras para a temporada, Jhon Arias ainda segue ganhando seus primeiros minutos no time titular de Abel Ferreira. No jogo de volta da final do Paulistão, no último domingo, o colombiano foi titular e contra o Vasco, nesta quinta, em São Januário, Arias deve estar entre os onze iniciais mais uma vez.

Será a primeira vez que Jhon Arias retorna ao Rio de Janeiro desde que deixou o Fluminense, no segundo semestre de 2025. O colombiano, apesar de ter passado quatro temporadas e meia no Tricolor, jamais marcou um gol diante do Vasco.

O primeiro jogo de Jhon Arias diante do Vasco foi somente em 2022, uma vez que o colombiano chegou ao Fluminense em 2021 e o Vasco ainda estava na Série B. Ao todo, foram nove encontros em clássicos entre Fluminense e Vasco, e o jogador não marcou gols e nem deu assistências. Foram cinco vitórias, duas derrotas e dois empates.

Pelo Palmeiras, Arias vai para a sua sexta partidas pela equipe e, curiosamente, também ainda não marcou gols. O colombiano, inclusive, teve a chance de fazer valer a ‘Lei do Ex’ ao enfrentar o Fluminense na última rodada, mas não teve sucesso, apesar da vitória do Verdão por 2 a 1.

Palmeiras e Vasco se enfrentam nesta quinta-feira, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, em São Januário. O Verdão mantém uma invencibilidade de oito jogos como visitante diante do Cruzmaltino, além de uma escrita de não perder para os cariocas desde 2015.

