Palmeiras defende invencibilidade de onze anos diante do Vasco

Nesta quinta-feira, dois dos maiores clubes do futebol nacional se encontram mais uma vez. Pela quinta rodada do Brasileirão, Vasco e Palmeiras medem forças, em São Januário, às 19h30, e também entram em campo com um grande tabu no ar.

O Palmeiras tem sido uma grande pedra no sapato do Vasco, seja dentro ou fora de casa. O Verdão vive uma sequência de cinco vitórias seguidas contra o Vasco, mas o número que mais chama atenção é o de jogos sem perder. A última derrota do Palmeiras para o Vasco aconteceu em 2015, onze anos atrás.

Ao todo, foram disputados 14 partidas entre Palmeiras e Vasco desde então, e Cruzmaltino não venceu nenhum jogo. Foram 10 vitórias do Verdão e quatro empates. Em São Januário, por sua vez, a última vitória do Vasco sobre o Palmeiras é ainda mais distante – em 2012, por 3 a 1.

Relembre a última derrota do Palmeiras para o Vasco

A partida marcada pela vitória do Vasco foi no Allianz Parque, pela 34ª rodada do Brasileirão daquele ano. Na arrancada para tentar se livrar do rebaixamento após um primeiro turno desastroso, o Cruzmaltino se fez presente em São Paulo e venceu o Palmeiras por 2 a 0, gols de Rafael Silva e Nenê.

Entretanto, apesar de ter conquistado uma rara vitória diante do Palmeiras, o Vasco acabou sendo rebaixado no final daquele Brasileirão. A arrancada no segundo turno não foi suficiente e o Cruzmaltino caiu para a segunda divisão na 18ª colocação, com 41 pontos, ao empatar sem gols com o Coritiba na rodada final.