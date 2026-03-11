Antonín Kinsky se pronuncia após estreia difícil na Champions pelo Tottenham

Antonín Kinsky, goleiro do Tottenham, se pronunciou nesta quarta-feira (11), nas redes sociais, após a difícil estreia na Champions contra o Atlético de Madrid. O jovem goleiro tcheco utilizou sua conta no Instagram para comentar a noite complicada e agradecer o apoio que recebeu.

“De sonho a pesadelo e de novo a sonho. Obrigado pelas mensagens”, escreveu.

A partida marcou a estreia de Antonín Kinsky no torneio, mas acabou se tornando um momento delicado para o jogador. Ele cometeu dois erros que resultaram no primeiro e no terceiro gols do Atlético, o que levou o técnico Igor Tudor a substituí-lo ainda aos 17 minutos de jogo. Visivelmente abatido, o goleiro deixou o campo e seguiu direto para o vestiário.

A decisão do treinador gerou debate após a partida, mas Tudor defendeu a escolha e explicou que pensou em proteger o atleta.

“Treino há 15 anos e nunca tinha vivido algo assim. Era preciso proteger o rapaz. Ele estava exposto e, para mim, foi a decisão correta”, afirmou o técnico croata.

