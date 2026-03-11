CBF acerta retorno de patrocinador para Seleção

A CBF e a MBRF assinaram contrato para que a Sadia seja patrocinadora das seleções brasileiras. O novo acordo vai até 2030 e marca uma retomada do relacionamento entre as partes após 10 anos. De acordo com informação da “ESPN”, o acordo com a gigante do setor de alimentos renderá R$ 400 milhões em cinco anos à Confederação.

A marca vai ocupar as costas do uniforme de treino e fornecer a proteína que as seleções comerão enquanto estiverem convocadas. A estimativa da Sadia, aliás, é fornecer duas toneladas de alimentos por mês à CBF, o que dá quase 100 toneladas de proteína animal para os atletas ao longo dos quatro anos da parceria.

Além disso, o novo patrocínio contempla ações de visibilidade da maca nos ônibus oficiais das seleções masculinas e femininas, nos uniformes de treino e vestiários, e em diferentes pontos de contato com o público, além da presença de mascotes como o “Canarinho” em campanhas publicitárias de TV, em iniciativas de live marketing e redes sociais.

“Estamos muito felizes em anunciar mais essa conquista institucional da Confederação Brasileira de Futebol. A chegada da Sadia reforça o prestígio e a credibilidade da Seleção Brasileira no cenário esportivo e de mercado. Trata-se de uma marca histórica, querida pelos brasileiros, que agora passa a caminhar ao lado de todas as nossas Seleções. Essa parceria demonstra que grandes empresas continuam acreditando na força, na tradição e no enorme potencial de conexão do futebol brasileiro com milhões de torcedores dentro e fora do país”, afirmou Samir Xaud, presidente da CBF.

Questão jurídica

A viabilização desta parceria só foi possível após a resolução de uma disputa judicial que se arrastava por 14 anos entre a CBF e a Marfrig (dona da marca Seara). O conflito, aliás, começou em 2012, devido a atrasos em pagamentos de um contrato anterior. Recentemente, as partes chegaram a um entendimento definitivo, permitindo que a confederação abrisse espaço para um novo parceiro no setor alimentício.

Recomposição do portfólio da CBF

O anúncio faz parte de um esforço da gestão Samir Xaud para recuperar a saúde financeira e a credibilidade comercial da entidade. Após perder patrocinadores de peso no último ano, como Gol, Mastercard e Pague Meno, a CBF vem reconstruindo sua lista de apoiadores.

Além da Sadia, a CBF conta também com Nike, Ambev, Vivo, Itaú, Ifood, Volkswagen, Uber e Cimed. Para a Sadia, o patrocínio representa uma vitrine global e o reforço de sua presença no cotidiano do torcedor brasileiro, associando a marca ao “momento do jogo” e às celebrações em torno da Seleção.



