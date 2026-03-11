Sporting Cristal elimina Carabobo nos pênaltis e está na fase de grupos da Libertadores

O Sporting Cristal está na fase de grupos da Libertadores. Assim como ocorreu na etapa anterior do torneio, o time peruano precisou avançar nas penalidades após perder no tempo normal, por 2 a 1, diante do Carabobo. A saber, o embate aconteceu nesta quarta-feira (11) em Lima, no Peru.
Ação fulminante e que igualou a série
Na base da velocidade e precisão, o time visitante derrubou a desvantagem no marcador global logo com quatro minutos de bola rolando. Após bonita troca de passes no lado direito, o cruzamento de Joshuan Berríos foi na direção da marca do pênalti. De primeira, Edson Castillo bateu no alto, fugindo do alcance do goleiro Diego Enríquez.
Ousadia vira recompensa e Carabobo toma a dianteira
O Cristal bem que tentou assumir o controle territorial usando sua maior posse de bola. Nesse sentido, os peruanos até assustaram a meta adversária em chute potente de Catriel Cabellos além de falta perigosa batida por Martín Távara.
Todavia, com o Carabobo se mantendo na ideia de subir linhas e marcar a saída de bola, a vantagem no placar virou algo suficiente para se classificar. Em roubada no plano ofensivo, o ataque dos venezuelanos triangulou com rapidez para Castillo ficar novamente em condições de finalizar. De novo, o camisa 5 bateu firme, sem chances para Enríquez.
A força que veio do banco de reservas ‘revive’ o Cristal
Da mesma forma que ocorreu na primeira etapa, as redes não demoraram a balançar para mudar (de novo) o panorama da eliminatória. Leandro Sosa (que entrou no intervalo) disparou com a posse de bola e fez cruzamento preciso onde Maxloren Castro (que também veio do banco) chegou completando de perna esquerda. 2 a 1 e disputa, até então, indo para as penalidades.
Clima de tensão e vaga definida na marca da cal
Com ímpeto crescente ao longo da etapa complementar, os anfitriões foram rondando a meta de Bruera com jogadas insinuantes pelos lados do campo. Neste momento, quem começou a se tornar protagonista da partida foi o arqueiro do Carabobo, fazendo ao menos três defesas fundamentais para sustentar o placar. E, consequentemente, a ida da disputa para as penalidades máximas.
Apesar dos esforços do arqueiro, os companheiros não estavam com o mesmo nível de inspiração. Yonathan Orozco, Luis Aponte e Jaime Moreno perderam suas cobranças, deixando caminho livre para o lateral-esquerdo brasileiro Cristiano encerrar a disputa com triunfo por 3 a 2.
SPORTING CRISTAL x CARABOBO
Libertadores – Terceira Fase (Jogo de Volta)
Data e hora: 11/03/2026 (quarta-feira), às 19h (de Brasília)
Local: Alejandro Villanueva, em Lima (PER)
Gols: Castillo (4′ e 29’/1°T) (0-2)
SPORTING CRISTAL: Enríquez; Sosa, Araujo, Lutiger e Cristiano; Cabellos (Castro, 35’/1°T), Yotún, Távara (Gabriel Cazonatti, 33/2°T); Gabriel (Cristofer Gonzáles, 45’/2°T) Vizeu (Ávila, no intervalo) e Iberico (Santiago González, 34’/1°T). Técnico: Paulo Autuori.
CARABOBO: Bruera; Bilbao (Aponte, 33’/2°T), Neira e Fuentes; Berríos (Moreno, 26’/2°T), Castillo (Bahachille, 33’/2°T), Núñez, Cova e Pérez; Tortolero (Orozco, 1’/2°T) e Riasco (Guaramato, 11’/2°T). Técnico: Daniel Farías.
Árbitro: Gustavo Tejera (URU)
Assistentes: Martín Soppi (URU) e Horacio Ferreiro (URU)
VAR: Chirstian Ferreyra (URU)
Cartões Amarelos: Távara, Yotún, Fuentes, Sosa (SCI); Tortolero, Berríos (CBB)
Cartões Vermelhos:
