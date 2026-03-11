Palmeiras bate Olimpia com gol de pênalti e encaminha vaga na semifinal da Libertadores Sub-20

O Palmeiras segue com 100% de aproveitamento após duas rodadas na Libertadores Sub-20. Na noite desta quarta-feira (11), as Crias da Academia derrotaram por 1 a 0 o Olimpia-PAR em Quito. Erick Belé anotou, de pênalti, o gol solitário no Estádio Rodrigo Paz Delgado.

Com o resultado, o Verdão aparece na liderança isolada do Grupo B com seis pontos. Os paraguaios, por sua vez, permanecem na segunda colocação, com três pontos, enquanto Sporting Cristal e Universidad Católica completam a chave. Classificam-se à semifinal os líderes de cada grupo, além do melhor segundo geral.

O jogo

O jogo foi marcado por equilíbrio e boas chances para ambos os lados. Logo no início, Belé quase abriu o placar em cobrança de falta, mas o goleiro Isfrán fez boa defesa. O Olimpia respondeu com um cabeceio perigoso de Benítez e, pouco depois, Coutinho arriscou de fora da área para assustar o adversário. Aos 37 minutos, o goleiro Kauan Lima brilhou ao salvar o Verdão em finalização à queima-roupa de Barone.

Na segunda etapa, o Palmeiras voltou pressionando: Eduardo Conceição teve duas oportunidades seguidas, mas parou na defesa paraguaia. O Olimpia também levou perigo em contra-ataque com Ledesma, que parou em mais uma defesa espetacular de Kauan Lima.

O gol decisivo veio aos 30 minutos, quando Juliano sofreu pênalti e Erick Belé converteu com categoria. O Verdão ainda teve chances de ampliar com Juliano, mas a bola saiu por pouco. No fim, Kauan Lima voltou a ser decisivo ao evitar o empate em chute de Gamarra.

Próximo compromisso

O time alviverde volta a campo no sábado (14), às 18h30 (de Brasília), quando enfrenta o Sporting Cristal pela terceira e última rodada do Grupo B. O jogo será no Olímpico Atahualpa, mesmo local em que Olímpia enfrentará posteriormente o Universidad de Quito.

