Volta Redonda elimina o América-RN nos pênaltis e avança na Copa do Brasil

O Volta Redonda fez valer o mando de campo e, no Raulino de Oliveira, avançou à quarta fase da Copa do Brasil, nesta quarta-feira (11/3). E foi com emoção, já que, após 0 a 0 no tempo normal contra o América-RN, o Time do Aço venceu por 5 a 3 nos pênaltis e se garantiu na próxima fase.

Além disso, colocou R$ 950 mil no bolso com a passagem à próxima eliminatória. Lá, ainda aguarda seu adversário por vaga nas oitavas. Sairá da partida entre Barra (SC) e América-MG, que ocorre nesta quinta-feira (12/3), às 21h30 (de Brasília).

LEIA MAIS: Atlético supera Internacional, vence a primeira e deixa o Z4 do Brasileirão

O Voltaço foi a melhor equipe ao longo dos 90 minutos. Afinal, criou as principais chances tanto no primeiro, quanto no segundo tempo. Renan Bragança, porém, fez excelente partida e garantiu ao América pelo menos a chance de passar no pênaltis. No fim, houve tempo para a expulsão de Lucas Adell por encerrar ataque promissor do time potiguar nos acréscimos.

Nos pênaltis, Alan, Dener, Juninho, PK e Ygor Catatau converteram para os donos da casa. Souza, ex-Palmeiras e Cruzeiro, errou para grande defesa de Avellino. Assim, para delírio dos torcedores no Raulino, o Volta Redonda conquistou a vaga em mais uma fase da Copa do Brasil. Segundo calendário da CBF, o jogo contra Barra ou América será na próxima terça (18/3) ou quarta (19/3), novamente no Rio de Janeiro. Ainda não há, porém, horário definido pela entidade.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.