Pai de Gerson é hostilizado no Maracanã

O pai de Gerson, volante do Cruzeiro, foi hostilizado por torcedores do Flamengo durante o jogo entre as equipes, nesta quarta-feira (11/3), no Maracanã. Marcão Silva, que também é agente do ex-jogador do Fla, foi alvo de copos e garrafas de pessoas que o reconheceram nas dependências do estádio.
Segundo imagens do SporTV, que transmite a partida, válida pelo Brasileirão, Marcão se encontrava no setor “Maracanã Mais”, sendo escoltado por seguranças do próprio estádio. Enquanto saía do local em que estava, ouviu muitos xingamentos de torcedores próximos.
Bom salientar que Gerson, titular no jogo, foi xingado e vaiado por boa parte da torcida, que gritou “mercenário” ao atleta. Ele deixou o Flamengo em 2024 rumo ao Zenit (RUS), mas, pouco tempo depois, voltou para o Brasil para defender as cores do Cruzeiro. Muitos torcedores acusam o agente e pai de Gerson pelas escolhas do volante, que tinha status de ídolo na Gávea.
O duelo também marcava o reencontro do técnico português Leonardo Jardim com a Raposa. Logo em sua segunda partida pelo Fla (a primeira foi o título carioca contra o Fluminense), reencontrou a equipe, que comandou ao longo de quase todo o ano de 2025. O clube celeste, aliás, foi o primeiro brasileiro que Jardim defendeu na carreira. A torcida do Cruzeiro, presente na área de visitantes, hostilizou seu ex-comandante.
