Eduardo Domínguez ressalta confiança após primeira vitória pelo Atlético

O Atlético conseguiu tirar um peso das suas costas na noite desta quarta-feira (11). Depois da derrota para o Cruzeiro na final do Mineiro, o Galo venceu o Internacional e conquistou a sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro.

O triunfo também é importante para Eduardo Rodríguez. Afinal, o treinador ainda não havia vencido desde que chegou ao clube, no final de fevereiro. O argentino enfatizou que a vitória era o único resultado positivo, mas pontuou que a equipe ainda tem muitas coisas para melhorar.

“Sabemos da importância da partida, que o único resultado era ganhar, porque temos que pensar em ganhar. Ganhamos e esse é o ponto positivo de hoje. Sabemos que temos que melhorar muito. Creio que na primeira jogada da partida fomos certeiros, poderíamos ter aumentado (o placar) em algum momento do primeiro tempo. Mas, também, sabemos que temos que melhorar defensivamente, sobretudo com a bola e muitas questões de posicionamento. O resultado nos dá confiança”, afirmou.

O treinador destacou que o objetivo do Atlético na temporada é o Brasileirão. Entretanto, Barba Rodríguez recordou da queda de rendimento que a equipe teve no campeonato nos últimos anos e apontou que a evolução constante é o melhor caminho para ganhar confiança no torneio.

“Sabemos que o caminho é longo e temos que ter como objetivo o torneio local. Não pode acontecer o que aconteceu nos últimos dois anos. Então, sim, temos que continuar melhorando, mas esperamos com o resultado positivo, que o jogador, a equipe agarre confiança e seja melhor na próxima partida”, ressaltou.

