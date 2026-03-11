Botafogo, enfim, coloca novo goleiro como prioridade

Demorou, mas o Botafogo, enfim, percebeu que precisa de um novo goleiro para ontem. Afinal, Linck e Neto falham jogo após jogo, sem trégua. O primeiro, inclusive, foi um dos responsáveis por tirar o Mais Tradicional da Copa Libertadores em 2026. Raul, o terceiro da posição que não nasce grama, também não inspira confiança para ficar na meta do Mais Tradicional com uma sequência de embates. Loor, a quarta opção, é visto como muito jovem para este desafio.

O problema, porém, é que a janela internacional fechou. Nela, a SAF do clube recebeu uma negativa por Magalhães, do Estrela Vermelha, da Sérvia. Ou seja, o Botafogo terá que recorrer ao mercado doméstico para se reforçar nesta pauta imperativa nos corredores do Estádio Nilton Santos e do Espaço Lonier. A diretoria tem até o dia 27 deste mês para encontrar um novo keeper.

A diretoria do Botafogo mapeia o mercado e já trabalha com alguns nomes. A saber: Tadeu (Goiás), Volpi (Bragantino), Albino (CRB), Jordi (Novorizontino), Vasconcelos (Vitória) e Costa (Cruzeiro).

O Botafogo tentou negociar Neto com o Corinthians, mas o negócio não andou para o clube se desfazer deste profissional. Ele, aliás, pode ser relacionado no clássico contra o Flamengo, no próximo sábado (14), no Estádio Nilton Santos, pelo Campeonato Brasileiro. Na quarta (18), o Mais Tradicional visita o Palmeiras, no Allianz Parque, pelo mesmo torneio nacional.

Fora da Libertadores, o clube aguarda, agora, no dia 19, o sorteio da Sul-Americana para conhecer os três adversários na fase de grupos. O Alvinegro está no pote 4.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.