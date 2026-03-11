Tolima vence O’Higgins e vai à fase de grupos da Libertadores

Com muita insistência, o Deportes Tolima conquistou a classificação para fase de grupos da Libertadores. Nesta quarta-feira (11), o time colombiano venceu o O’Higgins por 2 a 0, no Estádio Manuel Murillo Toro, em Ibagué, na Colômbia, pela terceira fase preliminar da competição. Junior Hernández e Juan Torres marcaram os gols. O jogo de ida no Chile foi 1 a 0 para o “El Capo de Provincia”.
Com o resultado, o Deportes Tolima está na fase de grupos da Libertadores. O sorteio vai ocorrer no dia 19 de março, quinta-feira da próxima semana, em Luque, no Paraguai, na sede da Conmebol, em evento a partir das 20h (horário de Brasília).
Como foi a vitória do Tolima sobre o O’Higgins
O Deportes Tolima iniciou a partida controlando o jogo e com mais posse de bola. Aos 16 minutos, Jersson González foi derrubado por Luis Pavez na área, e o árbitro apontou para a cal. No entanto, houve verificação no VAR. Anderson Daronco, assim, pegou simulação de Jersson González e anulou a penalidade. O O’Higgins até tentou alguns ataques, mas se portou na parte defensiva. Aos 38, porém, não foi mais possível. Junior Hernández acertou um voleio em cheio, e a bola explodiu no travessão antes de entrar. Nos acréscimos, o Tolima quase ampliou em cobrança de falta de Hernández.
Na volta da segunda etapa, o time chileno assustou, aos seis minutos, em chute de Sarrafiore na trave. Os colombianos, porém, responderam com Luis Sandoval, mas o goleiro Carabali operou um milagre. Logo depois, Jersson González teve outra oportunidade, mas o arqueiro do time chileno fez outra bela defesa. O O’Higgins, por sua vez, seguiu com dificuldades para encaixar contra-ataques.
Depois de tantas chances, o Tolima chegou ao gol nos minutos finais. Jader Valencia conseguiu a arrancada sozinho e deixou Juan Torres na feição. O camisa 10 limpou Carabali e empurrou para o fundo das redes para garantir a classificação.
