Pulgar, sobre diferenças entre Jardim e Filipe no Flamengo: “Quase tudo igual”

O volante Pulgar, um dos destaques da vitória do Flamengo sobre o Cruzeiro, nesta quarta-feira (11/3), no Maracanã, revelou semelhanças entre Filipe Luís e Leonardo Jardim, antigo e atual treinadores do Rubro-Negro, respectivamente. O chileno, ao falar na saída do gramado após o 2 a 0, em jogo válido pelo Brasileirão, respondeu sobre o que o português aproveita de seu antecessor.

Inicialmente, Pulgar analisou a partida. Ele, assim, afirmou acreditar que o Fla teve uma boa atuação diante da Raposa. No entanto, atentou para o desgaste por conta do estilo agressivo do time na pressão ao adversário.

“Sim. Acho que fizemos uma boa partida em todas as linhas. Baixamos um pouco o ritmo de pressão em todos os momentos. Acho que isso nos desgastava muito durante os 90 minutos”, afirmou ao Premiere.

Perguntado sobre as semelhanças ou diferenças entre os trabalhos de Filipe Luís e Leonardo Jardim, o chileno foi sincero: revelou que o estilo segue o mesmo. Afinal, segundo o próprio, Jardim afirmou que chega para “complementar” e “aperfeiçoar” o jeito do time jogar de Filipinho.

“A verdade é que é quase tudo igual. Ele (Jardim) nos disse algo super importante, que foi que o Filipe (Luís) nos deu uma base de jogo e ele vem para complementar e aperfeiçoar. São coisas que, no dia a dia, estamos colhendo os frutos. E no campo isso está se vendo, então estamos contentes”, finalizou.

