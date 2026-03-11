Nova Iguaçu goleia Castanhal fora de casa e faz história na Copa do Brasil

O Nova Iguaçu fez história na noite desta quarta-feira (11) ao conquistar pela primeira vez uma vaga na quarta fase da Copa do Brasil. Fora de casa, no Estádio Modelão, a equipe do Rio de Janeiro não se intimidou e aplicou uma goleada de 4 a 0 sobre o Castanhal, do Pará, garantindo classificação inédita e uma premiação milionária.
Com o resultado, portanto, o Laranja da Baixada soma R$ 2,85 milhões em premiações acumuladas, sendo R$ 1,07 milhão apenas por esta fase. O próximo desafio, aliás, será contra o Fortaleza, que também avançou mais cedo na Arena da Amazônia. Já o Castanhal encerra sua participação na Copa do Brasil e só volta a campo em 2026, nas disputas do Campeonato Paraense e da Série D.
O Jogo
O duelo começou equilibrado, com o time paraense tentando se apoiar na torcida. A primeira chance clara veio aos 11 minutos, quando Arian Taperaçu cabeceou para fora após cruzamento de Magnum. Aos poucos, porém, o Nova Iguaçu foi impondo seu ritmo. Aos 19, Jorge Pedra avançou com liberdade, driblou a marcação e acertou um belo chute no ângulo, abrindo o placar.
A confiança aumentou e, aos 28, Léo Rafael aproveitou a sobra dentro da área para marcar o segundo. O Castanhal ainda teve oportunidade com Taperaçu, mas desperdiçou, e viu Vini Charopem ampliar cara a cara com o goleiro Tom. Já nos acréscimos, aos 48′, o mesmo Charopem acertou um chute forte da entrada da área e transformou a vitória em goleada. Na etapa final, o Japiim tentou reagir, criando algumas chances, mas a Laranja da Baixada administrou bem a vantagem e confirmou a classificação.
