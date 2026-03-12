Torcidas de Flamengo e Cruzeiro brigam na arquibancada do Maracanã

Torcedores de Flamengo e Cruzeiro brigaram nas arquibancadas do Maracanã mesmo após o apito final do jogo desta quarta-feira (11/3), pela quinta rodada do Brasileirão. Apesar de haver divisória entre os espaços das torcidas mandantes e visitantes, membros de ambas atiraram cadeiras dos setores uns nos outros ao término do duelo, vencido pelo time da casa. Usualmente em jogos do Flamengo como mandante, a torcida adversária fica separada na parte de cima do setor sul, na altura da oeste superior.

Imagens do estádio mostram torcedores dos dois times se agredindo após conseguir acesso à área rival, com poucos stewards tentando contê-los. A polícia, então, apareceu em maior número e tentou dispersar o aglomerado com o uso de cassetetes.

A noite foi, de fato, quente no Maracanã. Mais cedo, o pai de Gerson, volante do Cruzeiro, precisou trocar de lugar nos setores do estádio pois sofria hostilização por parte da torcida rubro-negra. Muitos flamenguistas, afinal, também cantaram contra Gerson, entoando o grito de “mercenário”.

Em campo, o Flamengo venceu por 2 a 0, em um ótimo jogo de futebol. O Rubro-Negro saiu na frente com gol de Pedro, logo aos 5’. E, para fechar a conta, Carrascal deu números finais à partida já no último lance antes do apito final. Leonardo Jardim, que conquista sua primeira vitória no cargo, também sofreu represália por parte da torcida do Cruzeiro ao longo do jogo.

