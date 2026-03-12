Pezzolano admite que não encontra explicações para má fase do Internacional

Paulo Pezzolano deixou claro que a situação do Internacional exige reação imediata. Após a derrota por 1 a 0 diante do Atlético, na Arena MRV, o técnico uruguaio reconheceu o esforço da equipe, mas ressaltou que apenas entrega não basta: é preciso transformar as chances em gols.

Logo no início da partida, o Colorado sofreu um golpe duro — Alerrandro desperdiçou uma oportunidade com apenas sete segundos de jogo e, na sequência, Cuello marcou para o Galo. O Inter até criou bastante: foram 21 finalizações, oito delas no alvo.

No entanto, a falta de precisão custou caro e manteve o time na zona de rebaixamento, com apenas dois pontos, ocupando a 18ª posição no Brasileirão. Pezzolano admitiu que não há desculpas e que o momento exige vitórias, começando já contra o Bahia, no próximo domingo, às 16h, no Beira-Rio.

Pezzolano promete intensidade para próximas rodadas

O treinador prometeu intensificar o trabalho nos próximos dias para tentar reverter a má fase e afastar o clube do risco. Para ele, a partida contra o Bahia será decisiva para iniciar a mudança de rumo e recuperar a confiança da equipe e da torcida.

“Jogando bem ou mal, ganhando. Falo para dentro. Chutamos muito, tivemos oportunidades, mas não ganhamos. Temos de ganhar. Fazemos quase tudo bem, mas não fazemos o gol. Quando tiver meia oportunidade, fazer. Temos de virar urgente. Não podemos passar pelo o que passamos no ano passado. Precisamos começar a ganhar”, afirmou o técnico.

O Internacional soma dois pontos e está em 18º lugar no Brasileirão. Na próxima rodada, o time de Paulo Pezzolano enfrenta o Bahia, domingo (15), às 16h, no Beira-Rio.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.