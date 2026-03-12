Paysandu despacha Portuguesa-RJ e avança de fase na Copa do Brasil

O Paysandu garantiu uma classificação marcante para a quarta fase da Copa do Brasil. Na noite desta quarta-feira (11), a equipe derrotou por 3 a 1 a Portuguesa-RJ diante de sua torcida no Estádio da Curuzu, em Belém. O Papão construiu a vitória com autoridade e ainda assegurou premiação de R$ 1,07 milhão, elevando o acumulado do clube na competição para R$ 2,85 milhões.

Com a vaga assegurada, portanto, o Paysandu enfrentará a Portuguesa-SP na próxima fase da Copa do Brasil. Paralelamente, o time paraense já se prepara para a estreia na Série C do Campeonato Brasileiro, marcada para o dia 4 de abril, contra o Volta Redonda, no Estádio Raulino de Oliveira.

O jogo

O primeiro gol saiu aos 37 minutos da etapa inicial, quando Caio Mello arriscou de fora da área e contou com o quique da bola para superar o goleiro Douglas Borges.

No segundo tempo, Kleiton ampliou logo aos 9 minutos, aproveitando rebote após cobrança de falta de Taboca. Aos 23′, Marcinho — ex-Cruzeiro — fez o terceiro, também em sobra de finalização, e celebrou homenageando Pampam, novo torcedor símbolo do clube. A Portuguesa-RJ ainda descontou aos 44′, com Elicley, mas não conseguiu evitar a derrota.

