Tite admite incômodo com fase do Cruzeiro: “Temos consciência da pressão”

O Cruzeiro amargou mais uma derrota no Campeonato Brasileiro, nesta quarta-feira (11), para o Flamengo, no Maracanã. A Raposa segue sem vencer e está na de rebaixamento. Em coletiva após o jogo, o técnico Tite está cienta da situação delicada, mas ressaltou que existe consciência da responsabilidade e quer reação imediata.

“É uma situação bastante incômoda e difícil de absorver; não é digna da história e da grandeza do Cruzeiro. Todos temos consciência da pressão e da necessidade de resultados para reverter este cenário. No jogo final, fica a sensação de que estávamos próximos do empate quando sofremos o segundo gol. Isso acaba sendo determinante, gerando uma pressão ainda maior pela urgência que o clube tem de se recuperar”, destacou.

Com o resultado, o Cruzeiro pode até mesmo voltar à lanterna do Campeonato Brasileiro em caso de uma vitória do Vasco contra o Palmeiras. A Raposa tem apenas dois pontos somados em cinco partidas.

“A pontuação está abaixo do esperado, sim. Temos plena consciência da grandeza do Cruzeiro e da expectativa que recai sobre nós. Se tivéssemos mantido o placar contra o Corinthians em casa, que estava bem encaminhado, ou tido um resultado melhor contra o Coritiba — onde fizemos um grande primeiro tempo —, nossa situação seria diferente. Estamos pagando o preço e precisamos buscar a recuperação imediata. Domingo será uma nova oportunidade para darmos um passo importante nesse sentido.

Motivo da queda

Por fim, o treinador foi questionado se o desempenho abaixo está relacionado às questões tática ou individuais. Tite ressaltou que futebol é conjunto e estão todas no contexto.

“Tem a sua parcela de contribuição, todos escolhas técnicas, táticas, individuais, coletivas. Tudo faz um contexto. Eu digo sempre que o futebol, ele é um conjunto da obra. Ele tem também, assim como outras situações que elas possam ser benéficas em outras situações. Ela traz também contextual, é contexto.”

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.