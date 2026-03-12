Agora no Flamengo, Jardim comenta reencontro com Cruzeiro

O técnico Leonardo Jardim foi um dos personagens da noite na vitória do Flamengo por 2 a 0 sobre o Cruzeiro, nesta quarta-feira (11/3), no Maracanã. Afinal, com apenas duas partidas pelo clube, já soma um título e uma “lei do ex”. Perguntado na coletiva de imprensa do estádio após o jogo sobre como foi o reencontro com a ex-equipe, Jardim demonstrou carinho pelo clube onde trabalhou recentemente.

Sem entrar em polêmicas, ele elogiou o ex-companheiros, revelou encontro com o presidente Pedro Lourenço antes do jogo, mas reafirmou estar “200%” focado no Flamengo.

“Tenho lá muito boas amizades e boas relações. Antes do jogo, inclusive, estive com o presidente, conversamos um pouco e isso mostra a relação que eu tenho com o clube. Dentro do campo sou 200% Flamengo. O meu objetivo é ser o mais competitivo possível. Claro que são laços que não se apagam, como acontece em todos os clubes por onde passei. Mas dentro do campo é outra coisa”, disse.

Técnico aprova partida do Flamengo

Para Leonardo Jardim, aliás, o Fla mereceu sair vencedor. Ele celebrou o fato de o time passar mais um jogo sem sofrer gol, e foi categórico ao afirmar que a vitória foi “altamente justificada”.

“Acho que há algumas coisas importantes a valorizar. A equipe conseguiu fazer um jogo sem sofrer gols e entrou muito forte na partida. Nos primeiros 15 ou 20 minutos criamos situações importantes, além do gol. O adversário também tem qualidade e sabemos que estes jogos são sempre difíceis, mas fomos mais competentes. Pelas oportunidades que criamos, pelos dois gols, bolas na trave e por outras situações que tivemos, acredito que a vitória é altamente justificada”, analisou.

Jardim rasga elogios a Pedro

O treinador também se derreteu por Pedro durante a coletiva. Autor do primeiro gol, logo aos 5′, o craque foi importante também defensivamente, segundo o comandante.

“O Pedro é um dos melhores atacantes do futebol brasileiro e tem mostrado isso ao longo dos anos. No futebol existem duas fases do jogo: com bola e sem bola, e ele também tem mostrado que pode ser competente na fase defensiva. Além de fazer gols, tem procurado posicionar-se melhor e ter uma atitude mais colaborativa. Ele tem capacidade física e boa compreensão do jogo coletivo. Para mim, não é surpresa. No futebol moderno, todos os jogadores têm de atacar e defender, não existe ninguém que só participe de uma fase do jogo”, elogiou.

