Lucas Silvestre é sincero sobre derrota do Corinthians: “Pior que hoje não tem como ser”

O Corinthians teve uma noite complicada nesta quarta-feira (11). Afinal, o Timão perdeu para o Coritiba por 2 a 0, dentro de casa, e desperdiçou a oportunidade de ocupar as primeiras colocações do Brasileirão.

Comandante da equipe contra o Coxa, o auxiliar Lucas Silvestre enfatizou que o time teve uma noite em que nada deu certo em todos os setores. O filho de Dorival afirmou que os dez dias de trabalho que antecederam o jogo davam sinais de que a atuação alvinegra poderia ser diferente.

“Hoje foi um dia em que nada deu certo em todos os setores, técnica e tática. É importante que agora a gente olhe um pouco para nós, analisar a partida da maneira como foi. Entender o que a gente pode melhorar, evoluir, porque realmente foi uma semana que nos passou uma impressão que seria um jogo completamente diferente do que foi hoje. E são jogos que a gente precisa encarar de uma outra maneira”, pontuou.

Na visão de Silvestre, o Corinthians pecou na falta de movimentação, o que facilitou na estratégia de jogo do adversário. Inclusive, o auxiliar frisou que a equipe trabalhou bastante atividades de circulação nos treinamentos dos últimos dias no CT Joaquim Grava.

“A gente não acelerou a circulação como deveria acelerar, não fizemos movimento de infiltração. Vocês viram alguns trabalhos que a gente fez, que eram justamente isso. A gente não fez isso e quando você não tem movimento você acaba fazendo com que o adversário, que está totalmente compactado e fechado, ele se mantenha nessa condição e não gere espaço para que você consiga fazer as melhores jogadas”, ressaltou.

Pior que está não fica

Para o clássico do próximo domingo (15), contra o Santos, o auxiliar espera que a equipe consiga ter um comportamento diferente. Afinal, Silvestre acredita que o time não consiga jogar de forma mais inferior do que o que apresentou contra o Coritiba. Além disso, o comandante alvinegro espera que os atletas também possam identificar quais erros cada um cometeu.

“Contra o Santos tem que ser diferente, vai ser diferente, porque pior do que foi hoje não tem como ser. Tirando os 15 minutos iniciais do jogo, foi uma partida muito ruim. Então não tem como ir mais para baixo do que a gente já tá. As cobranças vão acontecer. É fundamental que os atletas olhem cada um os seus erros, para que a gente consiga chegar em um denominador depois para fazer as correções”, enfatizou.

Situação de Yuri Alberto

O Corinthians vive a expectativa para saber se poderá contar com Yuri Alberto no clássico na Vila Belmiro. O atacante se lesionou no mês passado, na partida contra o São Bernardo, e havia uma expectativa que o jogador poderia retornar contra o Coxa. Depois de mais uma ausência, Silvestre revelou que haverá uma reunião nesta quinta-feira (12), com o departamento médico, para saber se o atacante tem condições de encarar o Peixe.

“Amanhã o departamento médico deve dar uma posição. Vai ter uma reunião com o atleta e a gente espera o doutor comunicar para entender se ele consegue jogar no domingo ou não”, relatou.

