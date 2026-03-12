Apoka diz que ”é o momento do G3X conquistar a taça” da Kings League Brasil

O G3X começou o segundo split da Kings League Brasil de forma avassaladora. Afinal, a equipe não encontrou dificuldades para superar o Capim FC e venceu por 10 a 4, em uma atuação dominante que animou comissão técnica e torcedores.

O grande destaque da partida foi Kelvin Oliveira, responsável por sete gols no confronto, um deles com um gol duplo. O desempenho ofensivo marcou a estreia do time no torneio e reforçou a candidatura do G3X a brigar pelo título nesta temporada.

Após a partida, o auxiliar técnico Alessandro “Apoka” falou sobre a atuação da equipe e ressaltou que o clube entra no novo split com um objetivo claro: voltar a conquistar troféus. O G3X levantou um título em 2024, mas passou a temporada de 2025 sem comemorações.

“Sim, eu acho que é o momento de conquistar a taça. A gente teve um título em 2024, em 2025 não ganhou nada. E é o momento de conquistar a taça. A gente não pode garantir, apesar de a gente saber que é o nosso objetivo principal. Mas uma coisa que a gente tem feito, e acho que hoje é um grande exemplo, é ter um time competitivo e ter um time que entrega para o torcedor muito mais vitória do que derrota”, disse Apoka, que prosseguiu.

“Então a gente já começa bem, mas dessa vez a gente pode garantir que vai ter um time organizado, competitivo, que faz gol. Espero tomar menos gol nesse split. Sem lesão. se Deus quiser. Mas eu acho que o principal é entender, o torcedor tem entendido isso, que o nosso time é um time forte. Existem jogos que é um jogo só, mata-mata, às vezes as coisas podem acontecer, mas a gente está trabalhando para dessa vez acontecer para a gente”, completou.

Atropelo na Kings League

Além da confiança no projeto, Apoka também avaliou o desempenho da equipe na estreia e não escondeu a satisfação com o que viu em quadra.

“Olha, eu preciso assistir o jogo, mas para ser sincero, eu acho que a gente deu um show hoje.”

Com o resultado expressivo logo na primeira rodada, o G3X inicia o split em alta e reforça a expectativa de protagonismo na competição. A equipe volta a quadra na próxima segunda-feira (16/3), contra o Podpah Funkbol Clube.

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