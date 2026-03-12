Confusão entre Dendele e Funkbol rende punições na Kings League Brasil

A primeira rodada do segundo split da Kings League Brasil não ficou marcada apenas pelos gols e confrontos eletrizantes. O duelo entre Podpah Funkbol Clube e Dendele FC terminou em confusão dentro de quadra e acabou gerando punições disciplinares anunciadas pela organização da liga.

Durante a partida, o presidente do Dendele, Luqueta, se envolveu em um tumulto após desperdiçar o chamado “pênalti do presidente”. Na sequência da jogada, ele agrediu o mascote do adversário, o que provocou reação imediata e desencadeou um empurra-empurra generalizado. Jogadores, dirigentes e membros das duas equipes acabaram participando do momento de tensão.

Três dias depois do episódio, a liga divulgou as sanções aplicadas aos clubes e aos envolvidos na confusão.

Como principal medida disciplinar, Luqueta foi suspenso da cobrança do pênalti do presidente nas próximas duas rodadas da competição. Assim, o streamer não poderá participar da cobrança nas partidas contra a LOUD e o Capim FC. A tendência é que a responsabilidade fique com Paulinho “Loko”, que deve assumir a função nesses jogos.

Além da suspensão individual, o Dendele também sofreu punição coletiva. Na próxima rodada, a equipe começará o jogo com um jogador a menos durante os três primeiros minutos após o escalonado.

O Podpah Funkbol Clube também recebeu sanção, embora em menor escala. Afinal, o time terá que atuar com um atleta a menos por um minuto após o escalonado em sua próxima partida.

Assim, com as punições definidas, a organização da Kings League Brasil tenta encerrar o episódio e manter o foco na sequência do split, que promete novas disputas intensas dentro de quadra.

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