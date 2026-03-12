Renato encara desafio de livrar o Vasco do risco de queda pela terceira vez

A terceira passagem de Renato Gaúcho pelo Vasco começa nesta quinta (12), diante do Palmeiras, com uma missão conhecida: afastar o clube do risco de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Embora o cenário atual seja diferente das experiências anteriores, o treinador já assume a equipe em situação incômoda na tabela.

Em 2005, Renato conseguiu cumprir o objetivo e conduziu o Vasco para longe da zona de rebaixamento. Já em 2008, no entanto, o desfecho foi oposto e terminou com o primeiro descenso da história do clube.

Na primeira passagem, o treinador assumiu o comando antes da 13ª rodada do Brasileirão, quando o Vasco ocupava a 19ª colocação, dentro do Z4. Logo na estreia, porém, a equipe venceu o Santos de virada fora de casa e deixou a zona de rebaixamento.

Ao longo da competição, o time voltou a flertar com a parte inferior da tabela. Ainda assim, conseguiu reagir e terminou o campeonato em 12º lugar, com campanha segura na reta final.

O desempenho garantiu a permanência de Renato Gaúcho no cargo na temporada seguinte. Em 2006, ele manteve o bom trabalho e levou o Vasco ao vice-campeonato da Copa do Brasil. Ao todo, na primeira passagem, o treinador comandou a equipe em 87 partidas, com 36 vitórias, 27 empates e 24 derrotas.

Passagem curta e rebaixamento em 2008

Renato retornou ao Vasco poucos meses depois, em 2008, mas permaneceu no cargo por apenas dois meses, entre setembro e dezembro. Naquele período, inclusive, comandou o então jogador Pedrinho, atual presidente do clube.

Curiosamente, a reestreia do treinador aconteceu contra o Palmeiras, mesmo adversário que o Vasco enfrentará agora no Brasileirão de 2026.

Na ocasião, o confronto ocorreu pela Copa Sul-Americana. Já no Campeonato Brasileiro daquele ano, o Vasco terminou na 18ª posição e sofreu o primeiro rebaixamento de sua história.

Durante a segunda passagem, Renato comandou o time em 14 partidas, com quatro vitórias, dois empates e oito derrotas.

Novo capítulo em 2026

Agora, em 2026, Renato Gaúcho inicia mais uma trajetória no clube de São Januário. A reestreia novamente será diante do Palmeiras, desta vez pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.

A partida acontece nesta quinta-feira (12), em São Januário. Caso vença, o Vasco pode deixar a zona de rebaixamento e iniciar uma reação no torneio. Além disso, o time tenta encerrar um jejum incômodo contra o adversário paulista, que já dura mais de dez anos.

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