Lingard explica escolha pelo Corinthians: “Não tinha outra a ser feita”

O meia-atacante Jesse Lingard explicou publicamente os motivos que o levaram a aceitar a proposta do Corinthians. O jogador foi apresentado e concedeu entrevista na noite desta quarta-feira (11), na sala de imprensa da Neo Química Arena, momentos antes da partida contra o Coritiba pelo Campeonato Brasileiro.

Livre no mercado desde que deixou o FC Seoul, da Coreia do Sul, no fim da última temporada, o inglês afirmou que recebeu outras propostas. Ainda assim, segundo ele, a decisão de vestir a camisa do clube paulista foi natural diante da grandeza do Timão.

“Eu estava sem contrato. Eu tinha várias propostas, fiquei sem contrato. Teve ofertas que chegaram, tem coisa que é real e tem coisa que não é real. É sobre fazer o acordo certo, entender para onde você vai. Você não pode errar, tem que ter disciplina para treinar”, disse.

Em seguida, o jogador revelou que aguardou com paciência o projeto ideal antes de definir seu próximo passo na carreira.

“Foi estressante esse tempo, mas treinei o tempo todo para estar pronto quando o clube certo chegasse. Quando chega o Corinthians não há outra escolha a ser feita. Tinha ofertas da Europa, mas quis vir para cá. É o maior do Brasil, é uma honra estar aqui”, acrescentou.

Preparação para a estreia

Mesmo sem atuar oficialmente em 2026, Lingard garante que está pronto fisicamente para entrar em campo assim que a regularização for concluída. O meia ainda aguarda a finalização dos trâmites burocráticos para ser inscrito no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

“Estou em forma. O treino tem sido bem intenso, tenho treinado com o time e me adaptando. Tenho que resolver a minha documentação, meu time está cuidando disso, mas vou jogar em breve”, resumiu.

Dentro de campo, o inglês revelou preferência por atuar centralizado, embora tenha versatilidade para ocupar diferentes posições ofensivas.

“Posso jogar com a 10, posso jogar na ponta esquerda. Para entregar o meu melhor, geralmente é com a 10. Vai depender da formação, pode ser no 433, mas prefiro jogar como 10”, pontuou.

Conversa com Memphis antes de chegar ao Corinthians

Antes de acertar com o Corinthians, Lingard buscou informações com Memphis Depay, com quem dividiu o elenco do Manchester United na temporada 2015/16. Os dois disputaram 31 partidas juntos pelo clube inglês.

Aliás, segundo o novo reforço corintiano, a conversa com o atacante holandês ajudou a reforçar a decisão de vir para o Brasil.

“Eu falei com Memphis um pouco. Falamos sobre o time, como o time joga. Sei que o Corinthians é um time grande, tive a certeza que queria vir para cá. A torcida é apaixonante. Quero estar em campo com esse galera”, revelou.

Por fim, Lingard destacou a motivação para iniciar um novo capítulo da carreira no futebol brasileiro e afirmou que chega com ambição de conquistar títulos.

“Essas palavras têm uma força, falam da minha vida para cá. Sou grato ao Marcelo, ao presidente, ao técnico, é uma honra estar aqui. É um novo momento para mim, vim aqui para vencer taças. As expectativas em um clube como o Corinthians são altas, vamos ter pressão, e eu gosto da pressão”. concluiu.

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