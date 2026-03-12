São Paulo reduz drasticamente gastos com comissão técnica após troca no comando

A mudança no comando técnico trouxe impacto direto nas finanças do São Paulo. Afinal, com a saída de Hernán Crespo e a chegada de Roger Machado, o clube passou a gastar menos da metade do valor que desembolsava mensalmente com a antiga comissão técnica.

O novo treinador e sua equipe receberão cerca de R$ 700 mil por mês, além dos encargos trabalhistas. O número representa uma redução significativa em relação ao modelo anterior. Crespo, por exemplo, recebia sozinho cerca de R$ 1 milhão mensais, enquanto o custo total da comissão ultrapassava R$ 1,5 milhão.

Apesar da diferença expressiva nos valores, a diretoria do Tricolor afirma que o aspecto financeiro não foi determinante para a troca no comando. Internamente, o clube avaliou que o ciclo do treinador argentino havia se desgastado, especialmente por questões relacionadas ao ambiente e ao discurso considerado pessimista dentro do elenco.

Multa e impacto financeiro

Mesmo com a economia futura, o São Paulo terá custos imediatos com a demissão. O clube precisará pagar pelo menos R$ 1,8 milhão de multa rescisória a Crespo. No entanto, o valor pode aumentar e ultrapassar R$ 4 milhões, dependendo da interpretação jurídica sobre a inclusão de direitos de imagem no cálculo da indenização. A diretoria são-paulina sustenta que esses valores não devem entrar na conta.

Por outro lado, a redução salarial gera um impacto relevante no planejamento financeiro. Considerando uma economia mensal próxima de R$ 800 mil, o clube pode deixar de gastar quase R$ 8 milhões até o fim de 2026, período que marca o término do contrato atual de Roger Machado.

Nova comissão técnica do São Paulo

Aliás, o novo comandante chega acompanhado de uma equipe formada pelos auxiliares Roberto Ribas, James Freitas e Adaílton Bolzan, além do preparador físico Paulo Paixão e do analista de desempenho Guilherme Nunes.

A comissão de Crespo também contava com cinco integrantes. Na ocasião, os auxiliares Juan Branda e Victor López, os preparadores físicos Federico Martinetti e Leandro Paz, além do preparador de goleiros Gustavo Nepote.

Roger Machado assumiu o cargo após sua última passagem pelo Internacional, onde trabalhou entre 2024 e 2025. No período, comandou o time em 73 partidas e conquistou 34 vitórias.

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