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São Paulo reduz drasticamente gastos com comissão técnica após troca no comando

São Paulo reduz drasticamente gastos com comissão técnica após troca no comando
São Paulo reduz drasticamente gastos com comissão técnica após troca no comando -

A mudança no comando técnico trouxe impacto direto nas finanças do São Paulo. Afinal, com a saída de Hernán Crespo e a chegada de Roger Machado, o clube passou a gastar menos da metade do valor que desembolsava mensalmente com a antiga comissão técnica.

O novo treinador e sua equipe receberão cerca de R$ 700 mil por mês, além dos encargos trabalhistas. O número representa uma redução significativa em relação ao modelo anterior. Crespo, por exemplo, recebia sozinho cerca de R$ 1 milhão mensais, enquanto o custo total da comissão ultrapassava R$ 1,5 milhão.

Apesar da diferença expressiva nos valores, a diretoria do Tricolor afirma que o aspecto financeiro não foi determinante para a troca no comando. Internamente, o clube avaliou que o ciclo do treinador argentino havia se desgastado, especialmente por questões relacionadas ao ambiente e ao discurso considerado pessimista dentro do elenco.

Multa e impacto financeiro

Mesmo com a economia futura, o São Paulo terá custos imediatos com a demissão. O clube precisará pagar pelo menos R$ 1,8 milhão de multa rescisória a Crespo. No entanto, o valor pode aumentar e ultrapassar R$ 4 milhões, dependendo da interpretação jurídica sobre a inclusão de direitos de imagem no cálculo da indenização. A diretoria são-paulina sustenta que esses valores não devem entrar na conta.

Por outro lado, a redução salarial gera um impacto relevante no planejamento financeiro. Considerando uma economia mensal próxima de R$ 800 mil, o clube pode deixar de gastar quase R$ 8 milhões até o fim de 2026, período que marca o término do contrato atual de Roger Machado.

Nova comissão técnica do São Paulo

Aliás, o novo comandante chega acompanhado de uma equipe formada pelos auxiliares Roberto Ribas, James Freitas e Adaílton Bolzan, além do preparador físico Paulo Paixão e do analista de desempenho Guilherme Nunes.

A comissão de Crespo também contava com cinco integrantes. Na ocasião, os auxiliares Juan Branda e Victor López, os preparadores físicos Federico Martinetti e Leandro Paz, além do preparador de goleiros Gustavo Nepote.

Roger Machado assumiu o cargo após sua última passagem pelo Internacional, onde trabalhou entre 2024 e 2025. No período, comandou o time em 73 partidas e conquistou 34 vitórias.

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