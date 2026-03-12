Santos apresenta novo uniforme para 2026; Confira as fotos

O Santos revelou nesta quinta-feira (12), o seu novo uniforme para a temporada de 2026. A tradicional camisa branca ganhou um conceito especial nesta edição: a brasilidade. O modelo foi desenvolvido em parceria com a fornecedora de material esportivo Umbro e busca reforçar a conexão histórica do clube com o futebol brasileiro.

Segundo a empresa responsável pelo design, o novo uniforme parte da ideia de que o Santos ultrapassa a condição de um simples clube nacional e representa um dos maiores símbolos do Brasil dentro do esporte. Por isso, a peça incorpora elementos gráficos discretos que fazem referência à cultura do país e à trajetória do Peixe em momentos marcantes do futebol mundial.

Entre os detalhes do novo manto, um patch especial na parte frontal inferior reforça o conceito de brasilidade. Já na região posterior externa da camisa, uma etiqueta apresenta as coordenadas geográficas da Vila Belmiro, acompanhadas da frase “O futebol brasileiro nasce aqui”, uma alusão ao histórico estádio santista.

Além disso, a etiqueta interna traz ilustrações inspiradas na cultura brasileira, ampliando a narrativa visual pensada para o uniforme.

”O Santos tem uma das camisas mais icônicas do futebol”

O presidente do clube, Marcelo Teixeira, destacou que o novo modelo busca respeitar o peso histórico da camisa santista ao mesmo tempo em que valoriza a identidade do futebol nacional. Especialmente em um ano de Copa do Mundo.

“O Santos tem uma das camisas mais icônicas do futebol mundial, e cada novo uniforme precisa carregar esse peso histórico com muito respeito. Nesta temporada, conseguimos traduzir na camisa branca não apenas a tradição do clube, mas também a ligação profunda que o Santos tem com a identidade do futebol brasileiro. Em um ano de Copa do Mundo, esse conceito de brasilidade ganha ainda mais força. É um uniforme que valoriza nossa história, nossa origem na Vila Belmiro e o papel que o Santos sempre teve na construção do futebol que encanta o mundo”, disse o mandatário.

Pré-venda e versões disponíveis

O novo uniforme já entrou em pré-venda nas lojas oficiais do clube, além do site e do e-commerce da Umbro. A coleção contará com diferentes versões para o público.

Além da camisa utilizada pelos jogadores, o Santos disponibilizará também a versão torcedor, com preço mais acessível e algumas diferenças de acabamento. As alterações envolvem o tipo de tecido e detalhes nas mangas, barra e gola.

Os modelos serão vendidos nas versões masculina, feminina, juvenil e infantil. O clube também oferecerá opções de manga longa e regata para ampliar as alternativas aos torcedores.

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